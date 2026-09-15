El CX Fontecarmoa consigue cuatro bronces en Santiago

Expedición CXF (1)

El Club de Xadrez Fontecarmoa participó en el en el VIII Torneo Concello de Santiago. La cuarta plaza en la categoría Senior conseguida por David Suárez Rozas, y los tres bronces entre los más noveles, confirman una nueva generación de prometedores jóvenes jugadores en el club arousano.

Regular actuación del resto de jugadores vilagarcianos desplazados en esta ocasión a la ciudad capital de Galicia para disputar este torneo, que congregó a casi 200 jugadores en el Centro Comercial Area Central, que no superaron el tercer escalón del podio en ninguna categoría.

Lo más destacable es la presencia de Asier Cores con un tercer puesto y el quinto de Miguel Briones en la categoría Promesas. Otro bronce fue para Liam Puceiro en la categoría de benjamines en Santiago.