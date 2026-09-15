El Circuíto Entre Pontes se estrena en Vilanova de Arousa

entre pontes Deputacion Pontevedra

El Circuíto Entre Pontes 2026, impulsado por la Deputación de Pontevedra, da el pistoletazo de salida este domingo con la primera etapa entre A Illa y Vilanova de Arousa.

En total, será una prueba de 10 kilómetros, y la carrera dará comienzo el domingo 20 de septiembre a las 10:00 horas, mientras que la andaina partirá a las 10:15 horas. Asimismo, la prueba contará con más de 150 deportistas, y es que las inscripciones, que eran gratuitas, están ya todas cubiertas.

Lo cierto, es que además de lo estrictamente deportivo, también habrá música para ambientar, así como distintas ‘food trucks’ y una pequeña carrera infantil para la que todavía quedan plazas de inscripción disponibles. La próxima prueba será del Circuíto Entre Pontes será Trail 14K, que partirá de Vigo el próximo 12 de octubre.