El Piragüismo Vilagarcía consigue una medalla de bronce en el Descenso del Sil

Arriba a la derecha, los deportistas del Vilagarcía Cedida

El Club de Piragüismo Vilagarcía participó en la 58 edición del Descenso Internacional del Sil, celebrado en O Barco de Valdeorras, dentro del programa de las Festas do Cristo. La prueba está reconocida por la Federación Internacional de Piragüismo (ICF), como un evento internacional de aguas bravas. En total, más de 200 palistas de 30 clubes diferentes se dieron cita en la prueba, que reunió alrededor de 160 embarcaciones para disputar el K1, K2 y C1, además del K2 mixto sénior.

En la cita participaron categorías desde cadete hasta máster, y el Club de Piragüismo Vilagarcía se hizo con la medalla de bronce en el K2, gracias a la actuación de Xabi y Digno, convirtiéndose en el éxito más destacado de los clubes de la comarca. El Descenso volvió a tener ese componente festivo característico, con mucho público en las orillas y el tren fluvial gratuito desde la estación de O Barco para seguir la prueba mencionada.

También estuvieron presentes entidades como As Torres-Romería Vikinga, Náutico de Pontecesures, Piragüismo Cambados, y Piragüismo O Grove, que se sumaron al grueso de la competición.