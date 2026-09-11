Cuntis presenta a IX edición do RallyMix Vila Termal
Preto de 100 corredores cítanse na proba puntuable para o Campionato Galego
Cuntis acolleu a presentación oficial do IX RallyMix Cuntis Vila Termal, unha das citas destacadas do calendario automobilístico galego. A proba celebrarase o vindeiro 19 de setembro e será puntuable para o Campionato Galego de RallyMix da Federación Galega de Automobilismo.
O acto contou coa intervención do presidente da Escudería Cuntis Vila Termal, David Calvo; o presidente da Federación Galega de Automobilismo, Antonio Rodríguez Troitiño; o deputado provincial de Novas Tecnoloxías e Contratación, Ricardo Martínez, en representación da Deputación de Pontevedra; a directora territorial da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude na provincia de Pontevedra, María Isabel Couselo Torres; e o alcalde de Cuntis, Manuel Campos Velay, que foi o encargado de pechar a quenda institucional.
Durante a presentación púxose en valor o traballo realizado pola Escudería Cuntis Vila Termal para consolidar unha competición que chega á súa novena edición mantendo a paixón e a implicación coas que naceu. A organización destacou tamén o apoio das administracións, patrocinadores, equipos, servizos de seguridade e emerxencias, comisarios, voluntariado e demáis veciñanza da comarca.
O RallyMix Cuntis Vila Termal caracterízase por un trazado esixente e espectacular, composto aproximadamente por un 70 % de terra e un 30 % de asfalto. Esta combinación obriga os participantes a adaptar constantemente a pilotaxe e a configuración dos vehículos, convertendo a proba nun desafío de velocidade, técnica e tamén resistencia.
Ao longo das súas anteriores edicións, a competición recibiu pilotos de recoñecido prestixio como Christine Giampaoli, Albert Llovera, Nil Solans, José Antonio “Cohete” Suárez ou Félix Macías, entre outros nomes destacados do automobilismo a nivel autonómico ademáis de internacional.
O palmarés reflicte tamén a igualdade e dificultade da proba. Nas oito edicións disputadas ata o momento houbo seis vencedores diferentes. José Miguel Martínez Barreiro “Bamarti” inaugurou o historial de gañadores en 2017. Posteriormente venceron Abel Jurado, Borja González, Javier Ramilo “Kobas”, Alfonso “Pisko” Ventín e “Cohete” Suárez, acompañado por Alberto Iglesias.
Abel Jurado foi o primeiro piloto que conseguiu repetir triunfo, nas edicións de 2018 e 2022. Javier Ramilo “Kobas” igualou posteriormente ese fito, tras impoñerse en 2021 e volver vencer en 2025. A novena edición volverá converter Cuntis nun punto de encontro para pilotos, equipos e afeccionados ao motor. A Escudería Cuntis Vila Termal afronta a cita co obxectivo de ofrecer unha competición segura, atractiva para o público e á altura da traxectoria construída durante estes anos.
A presentación concluíu cun momento de encontro entre autoridades, organización, colaboradores e asistentes, acompañado dunha degustación de xamón ao corte e polbo á feira para os presentes.
Do mesmo modo, convidaron a toda a veciñanza a desfrutar da xornada. A actividade dará comezo o próximo venres 18 de setembro coa preparación dos participantes, mentres que a carreira será op día 19. As 09:00 horas está prevista a primeira pasada, e as 21:00 horas será a ceremonia de entrega de premios na Vila Termal de Cuntis.
En total, o evento repartirá uns 6.350 euros en premios. Os participantes terán que facer catro pasadas, o que suma un total de 54,800 kilómetros, xa que o percorrido total calcúlase nuns 14,700 kilómetros por cada pasada.