Manuel Fontán: “El reto que me marco es clasificarme al Mundial en la distancia olímpica”

manuel fontan

Definir el año de Manuel Fontán más allá de la palabra ‘éxito’ se vuelve una tarea complicada. El vilanovés cierra una temporada en la que logró la medalla de oro en el C4 500 y de plata en el C2 500, ambas conseguidas en el Europeo, así como la plata del C2 500, obtenida en Canadá y por último, el bronce mundialista en Poznan en el C4 500 metros.

¿Cómo se encuentra después de ese último bronce en el C4 500 metros?

Muy contento la verdad con el trabajo que hicimos.

Firmó una excelente temporada con cuatro metales, ¿En dónde cree que estuvo la clave de sus triunfos?

Pues al final en lo de siempre, en la constancia, en entrenar todos los días aunque muchas veces no quieras o no te apetezca. Siempre hay que seguir trabajando duro. También es verdad que ahora estoy entrenando en Mallorca y el cambio creo que me vino bien.

¿Ha tenido tiempo de sentarse y valorar todo lo que ha conseguido este año?

Sí, aunque realmente el objetivo principal de la temporada no era ninguno de los que hicimos, sino que era clasificar el C2 500, que es distancia olímpica, en el Mundial Absoluto y no lo conseguimos, pero aún así salió una temporada muy buena en general.

¿Cuál cree que fue la competición más dura?

Creo que estaría entre el Europeo o la Copa del Mundo de Canadá, ambas en el C2 500 con Diego Domínguez. Ambas finales fueron muy duras.

¿Se esperaba obtener estos resultados cuando inició la nueva temporada?

Sí. Tanto Diego como yo subimos mucho el nivel, aunque no conseguimos el objetivo principal porque nos falta un poco de trabajo juntos.

Tras cumplir ya su primer año con Diego Domínguez en el C2 500, ¿cómo valora su nueva pareja de baile?

Ya habíamos remado antes, pero es el primer año que estamos entrenando juntos en serio. Es un tío muy trabajador y nos compaginamos muy bien tanto dentro como fuera del agua. Estoy muy contento.

La plata europea llegó quedándose a solo medio segundo del oro, ¿sienten que el oro es más una exigencia y ya no simplemente un sueño?

Creo que el oro está ahí. Hace a lo mejor un par de años, con el barco ruso que compite ahora por bandera neutral, puede ser que estuvieran un punto por encima de los demás, pero ahora ya no es que ganen porque son mejores o van sobrados, sino porque tienen el día, que también suele pasar.

Es un orgullo representar a O Muíño, siempre me han apoyado desde pequeño

¿Cree que ha sido la mejor temporada de su carrera hasta el momento?

Sí, sin duda. Sobre todo por competir en la distancia olímpica ya en categoría sénior.

¿Cuál de los resultados conseguidos ha sido el más especial de todos?

Las del C2. Al final es una distancia olímpica y es lo más especial, tanto en un Campeonato de Europa como la de la Copa del Mundo.

¿Ve que ha dado un salto de calidad como piragüista en el último año?

Sí. Al final eso es el cambio de lugar de entrenamiento. Estoy más centrado solo en entrenar y eso me ayudó a mejorar.

¿Qué significa para usted vivir todos estos éxitos representando a O Muíño?

Es una alegría. Entrar en un club y seguir ahí no es lo habitual, normalmente la gente va cambiando. Me han apoyado desde pequeño y siempre están ahí para lo que necesites.Estoy muy orgullo de formar parte del club.

El club les recibió hace escasos días, ¿cómo se sintió con sus compañeros?

Siempre nos acogen con mucho cariño. Al final te sientes importante porque los niños se alegran mucho de venir a saludarte, como si fueras un futbolista más o menos.

El objetivo sigue siendo Los Ángeles 2028, ¿lo ve cada vez más posible?

Este año no entrenamos aún al 100% de lo que podíamos. Diego estuvo lesionado de la espalda y después se operó de las amígdalas. Para el año que viene vamos a entrenar más tiempo juntos y creo que los dos vamos a estar todavía a un mejor nivel y más centrados.

Hay que seguir trabajando duro, el cambio a Mallorca creo que me vino muy bien

Ahora que ha demostrado que puede estar entre los mejores, ¿se conforma con mantenerse o quiere ir a por más?

Si no tienes una ambición de ir a por más nunca vas a llegar a lo más alto. Como deportista si quieres ganar unas olimpiadas o un Mundial tienes que aspirar siempre a más.

Después de una temporada difícil de superar, ¿qué le puede pedir al próximo año?

Ganar el C2 500 metros en España y clasificarlo para el Mundial. Lo máximo sí que ya sería ganar la Copa del Mundo la próxima temporada .