Los ribeirenses Alicia y Álvaro Castiñeiras logran el bronce en el Campeonato de Europa

A la derecha, los hermanos Castiñeiras en el tercer cajón del podio

La selección española de patinaje artístico en las modalidades de Libre, Danza, Inline, Parejas Danza y Parejas Artístico se encuentra en el Campeonato de Europa que se celebra en la localidad italiana de Ponte di Legno hasta este sábado 12 de septiembre.

Hasta allí se desplazaron los hermanos ribeirenses Alicia y Álvaro Castiñeiras Fernández, convocados para participar en la categoría de patinaje artístico. Los deportistas, miembros del Club de Patinaxe Ribeira, lograron el billete al europeo después de quedar en la primera posición en el Campeonato Gallego y en el de España.

Así, en parejas artístico júnior en Ponte di Legno, los ribeirenses se hicieron con la medalla de bronce tras conseguir una puntuación de 92,20, solo por detrás de los locales Ginevra Riccardo y Rodolfo Cortini, y Gaia Rachele junto a Jacopo Zambon. La Federación Española recoge que es uno de los bronces más logrados por las parejas.

Lo cierto, es que no son unos recién llegados al panorama internacional, ya que ya habían sido convocados para la Copa de Europa en el pasado 2025, cuando militaban en la categoría juvenil. De este modo, en apenas una temporada han seguido creciendo hasta alcanzar ahora una medalla de bronce continental en una nueva y superior categoría.