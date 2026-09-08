Julio Suárez se proclama subcampeón del Torneo Internacional Concello de Rianxo

El vilagarciano Julio Suárez recibe el premio de subcampeón durante el campeonato celebrado en Rianxo Cedida

El Club de Xadrez Fontecarmoa se desplazó a la XVII edición del Torneo Internacional Concello de Rianxo 2026, organizado por el Club Xadrez Rianxo, siendo patrocinado por el ayuntamiento de la villa rianxeira.

La participación fue numerosa superando la cifra de 180 ajedrecistas de toda Galicia y maestros de varios países, que disputaron un deportivo torneo, puntuable para el XIX Circuito Galego Promoción de Xadrez, repartidos en cuatro categorías, Infantil, Alevín, Benjamines y Promesas, y un Open Absoluto valedero para el Circuito Internacional. En Rianxo, se dieron cita los mejores jóvenes ajedrecistas de Galicia, ya que era prueba puntuable para los Circuitos.

En el apartado del Open Internacional, el Maestro Internacional sanxinesino Julio Suárez Gómez se alzó con la plata de la categoría empatando a 7,5 puntos a medio punto del campeón el Maestro Fide Diego Cacheiro de Santiago de Compostela.

Meritoria segunda plaza del joven maestro del Fontecarmoa que superó en la clasificación a grandes maestros como el serbio Aleksa Stikovic, el caboverdiano Mariano Amarelle, el cubano Alejandro Yanes, así como a los titulados españoles, Inés Prado, tercera de la general, Xulio del Prado, Fernando Sánchez, Alberto Portela o José Sande, entre una relación de veinte titulados.

La expedición del CXF Cedida

Buena clasificación para el joven cambadés del Fontecarmoa Luca Rey, que finalizó trigésimo primero por delante de dos jugadores con título internacional. En el cuadro de los más pequeños, las jóvenes promesas, Asier Cores López sigue cosechando triunfos en todos los torneos y se alzó con una nueva medalla de oro. Su compañero Miguel Briones, con la décima plaza de la general, y también puntúa.

En benjamines, Sabela Cores Lois finalizó cuarta de la general, consiguiendo la primera plaza femenina. Alvaro Freijeiro (10) y Gael Alconada (13), con buenos concursos, no llegaron a puntuar para el ranking gallego. Lois Roo Guillán consiguió el cuarto podio para los arousanos, con una quinta plaza en la categoría de alevines en Rianxo.