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+Deportes

El Náutico O Muíño homenajea a sus deportistas internacionales

Adrián Sieiro, Manuel Fontán, Carlos Gutier y Silvia Gago se encargaron de sumar los nuevos metales para los de Ribadumia

María Caldas
08/09/2026 20:53
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El presidente y el alcalde con los deportistas
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El Club Náutico O Muíño quiso homenajear a los deportistas que hicieron posible que la entidad sumase ocho medallas en la temporada en la que representaron a España y al club fuera de las fronteras nacionales. Así, Adrián Sieiro, Manuel Fontán, Carlos Gutier y Silvia Gago recibieron el pertinente reconocimiento por parte de su club.

El presidente de club recibió a los deportistas internacionales junto con los más pequeños que militan en las filas de la entidad ribadumiense, para que estos pudiesen tener cerca a quienes son sus actuales referentes.

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Los más pequeños también estuvieron presentes
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Los metales

En esta campaña, el deportista que más metales sumó a su ya extenso medallero fue Manuel Fontán, quién portó en Ribadumia la medalla de oro en el C4 500 y de plata en el C2 500 conseguidas en el Europeo, así como la plata del C2 500 obtenida en Canadá y el bronce mundialista en Poznan. 

Por otro lado, Silvia Gago se colgó dos medallas de bronce. Una de ellas en el C4 500 en el Mundial Júnior, y la otra en el C2 500 en el Europeo de Szeged, en Hungría.

Adrián Sieiro lució su medalla de oro mundialista en el C2 500, y Carlos Gutier su plata en el C4 500 metros.

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