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+Deportes

El Club As Torres celebra el campeonato autonómico en las aguas de O Grove

El Náutico O Muíño fue segundo en la clasificación general con 3.020 puntos

María Caldas
08/09/2026 19:16
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El Club As Torres-Romería Vikinga se llevó la victoria por equipos este sábado en O Grove, escenario de la VII Competición de la Liga Provincial de Pontevedra “O Noso Club” 2026 y del Campeonato Gallego de K2 para las categorías prebenjamín, benjamín y alevín. 

La prueba reunió a 30 clubes y 340 deportistas. La clasificación por equipos estuvo muy ajustada y se resolvió por tan solo diez puntos. El equipo de vikingo terminó primero con 3.030 puntos, por delante del Club Náutico O Muíño de Ribadumia, segundo con 3.020.

En el K2 femenino, La segunda posición fue para Daniela Somoza y Sara Guimarey (O Muíño de Ribadumia), mientras que Olivia Ferreiros e Isaura Tobío (As Torres-Romería Vikinga) completaron el podio. 

La canoa alevín A femenina dejó el triunfo de Daniela Borrazás y Sara Cascallar (Náutico Pontecesures). En benjamín A femenino, Lía Jamardo y Sara Ríos (Náutico Pontecesures) ganaron, mientras que y Daniela Pacheco y Adara Santiago (As Torres-Romería Vikinga) fueron terceras.

En el K2 benjamín B femenino, Lara Gómez y Sofía Falcón (Cambados) acabaron segundas, seguidas por Dyednubia Lojo y Nuria Pérez (Illa de Arousa). Entre los benjamines B masculinos, Leo González y Luka González (Cambados) fueron terceros. En hombres benjamín A, Óscar Fernández y André Tubío (Piragüismo Rianxo) cerraron el podio.

Las pruebas de alevín B femenino terminó con Enma Piñeiro y Azahara Ron, del Portonovo, en la segunda posición. En alevín A femenino, la segunda posición correspondió a Andrea López y Xela González (Náutico Pontecesures), mientras que Noa Besada y Sabela Sóñora, del Cofradía Pescadores de Portonovo, fueron terceras. 

El K2 alevín B masculino, Diego Miguéns y Paula Rey, de As Torres-Romería Vikinga, ocuparon la segunda plaza. Así, se cerró una jornada que volvió a tener un gran protagonismo de los arousanos.

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