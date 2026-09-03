O bo tempo confirma o ‘BasketBaia’ ao aire libre este sábado en Catoira con máis de 20 equipos e un cento de participantes
O concelleiro Raúl Gómez confirma que o prazo de inscrición pechouse superando as previsións e consolida o trofeo de baloncesto 3x3 como unha das citas deportivas do verán viquingo
O bo tempo permitirá finalmente que o ‘III Trofeo BasketBaia’ de baloncesto 3x3 se dispute este sábado 5 de setembro ao aire libre na Praza de Santa Baia, na parroquia de Oeste en Catoira, recuperando o escenario exterior que xa acollera a primeira edición.
O concelleiro Raúl Gómez confirma tamén a outra gran novidade que chega das propias pistas: pechado xa o prazo de inscrición, son máis de 20 os equipos anotados e máis de 100 as persoas participantes, unha cifra que confirma o crecemento dunha competición que ano tras ano gaña presenza no calendario deportivo viquingo.
A xornada arrancará ás 10.30 horas coas categorías A, para premini e mini, de 8 a 11 anos, e B, para infantil e cadete, de 12 a 15 anos. Pola tarde, a partir das 16.30 horas, será a quenda da categoría C, destinada a xogadores e xogadoras júnior e sénior, a partir dos 16 anos.
O torneo, organizado polo Concello de Catoira en colaboración co Club de Baloncesto Río Ulla, repartirá agasallos para todas as persoas deportistas participantes, ademais de medallas e premios para as persoas gañadoras. Igualmente, o goberno local fornecerá de froita e auga a todas e todos os asistentes.
O concelleiro de Deportes salienta a resposta do público e dos deportistas a unha iniciativa que “está demostrando que ten percorrido e que cada ano consegue sumar máis equipos e máis participantes”. Segundo explica, “levar o baloncesto á Praza de Santa Baia permítenos combinar deporte e dinamización do espazo público, creando ademais unha actividade aberta para que as familias, a veciñanza e as persoas que nos visiten poidan gozar da xornada”.
Amais, Gómez destaca que se se supera o cento de participantes “será unha excelente noticia e confirma que o formato 3x3 funciona, tanto pola súa capacidade para reunir xogadores de diferentes idades como polo seu carácter dinámico e atractivo”. O nacionalista anima á veciñanza a achegarse á Praza de Santa Baia para “vivir o ambiente dunha xornada na que o baloncesto será o protagonista desde a mañá até a tarde”.