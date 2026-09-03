El CNS Vilagarcía da el pistoletazo de salida a la nueva temporada 26/27
Unha das principais novidades deste novo curso é a incorporación dunha nova adestradora, Aroa Suárez
O Club de Natación e Salvamento Vilagarcía comeza unha nova tempada deportiva con ilusión, novos retos e moitas ganas de seguir medrando. A tempada 2026-2027 chega cargada de novidades e co obxectivo de continuar apostando pola formación deportiva e persoal dos seus deportistas locais. Unha das principais novidades deste novo curso é a incorporación dunha nova adestradora, Aroa Suárez.
A recoñecida deportista do club, que se suma ao proxecto para achegar a súa experiencia, coñecementos e ilusión. A súa chegada supón un novo impulso para seguir mellorando a calidade dos adestramentos e acompañar aos deportistas na súa evolución.
Durante os primeiros días da tempada realizaranse probas de nivel, co obxectivo de coñecer as características e necesidades de cada deportista e organizar os grupos de adestramento da maneira máis axeitada.
O club continuará combinando as disciplinas de natación e salvamento e socorrismo, fomentando non só a mellora deportiva, senón tamén valores fundamentais.
“Queremos dar a benvida a todos os deportistas que continúan unha tempada máis con nós e, dun xeito moi especial, aos que se incorporan por primeira vez. Tamén queremos agradecer ás familias a súa confianza e apoio, fundamentais para que este proxecto siga medrando”, dicen desde el Clu de Natación y Salvamento Vilagarcía.