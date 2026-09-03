Amegrove tampoco logra la clasificación para la Regata de la Concha

La trainera femenina de Amegrove DA

La trainera femenina de Amegrove disputó la prueba contrarreloj clasificatoria para la Regata de la Concha. En total, 19 traineras compitieron por los siete billetes para la gran final, que será el próximo domingo.

Las de Anxo Cambados llegaban a la competición con la moral alta tras quedar cuartas en la Bandera Teresa Herrera, quedándose a menos de un segundo del podio en una de las regatas más intensas de la temporada. Aún así, la confianza no fue suficiente para batir a sus rivales y tampoco remaran la Concha.

A pesar de que las grovenses remaron muy juntas, se quedaron en la decimosexta posición de la clasificación tras sellar un tiempo de 11:49 en la contrarreloj. El primer puesto fue para San Juan, seguido de Hibaika, Orio, Astillero, Tolosaldea, Donostiarra y, la séptima plaza, para Zarautz.

Tras disputar las finales masculinas y femeninas, Galicia se quedará sin representación en la Regata de la Concha, después de que ninguna trainera consiguiese alcanzar el billete a la final.