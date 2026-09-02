El CX Fontecarmoa suma tres medallas en la I edición del Torneo Vila de Celanova

La expedición del club vilagarciano que se desplazó hasta Celanova Cedida

El CX Fontecarmoa se desplazó hasta la I edición del Torneo Vila de Celanova 2026, organizado por el Clube Xadrez Celanova, siendo patrocinado por el concello de la villa ourensana.

La participación fue numerosa alcanzando casi la cifra de 100 ajedrecistas de toda Galicia, que disputaron un deportivo torneo, puntuable para el XIX Circuito Galego Promoción de Xadrez, repartidos en cuatro categorías, Infantil, Alevín, Benjamines y Promesas, y un Open Absoluto.

En la villa ourensana, se dieron cita los mejores jóvenes ajedrecistas de Galicia, ya que era prueba puntuable para el Circuito Promoción, que disfrutaron de una perfecta jornada de convivencia ya que además de competir en su deporte preferido, disfrutaron de una jornada de amistosa relación, siendo invitados a merendar por la organización y recibiendo regalos por su participación en el evento.

La nota más destacada para la expedición de los jugadores del Fontecarmoa fue oro conseguido por Asier Cores López en Promesas, que realizó un concurso casi perfecto y cedió únicamente unas tablas en las seis rondas disputadas. En infantiles Aldara Cores logró el bronce.

La tercera medalla para los arousanos vino de la mano de Alvaro Freijeiro Montero con otro bronce en Benjamines. En esta categoría Sabela Cores Lois fue sexta y subcampeona femenina, y Gael Alconada Alonso finalizó en la décimo quinta plaza.

El próximo torneo que pondrá en liza a los jugadores vilagarcianos será el Open Internacional de Rianxo a celebrar el próximo sábado día 5 de septiembre y como locales el sábado 26 con la XXXII edición del Memorial Internacional Adolfo Pedrido 2026.