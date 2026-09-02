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+Deportes

El Concello de Vilagarcía recibe al atleta local Álex César por sus recientes éxitos

El joven levantó la plata Sub 20 en el Campeonato de España de Albacete

María Caldas
02/09/2026 18:22
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La recepción en el Concello
 Gonzalo Salgado
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El Concello de Vilagarcía recibió al deportista local Álex César, que milita en las filas de la Agrupación Atlética Mazí, para felicitarle por sus recientes éxitos. El alcalde, Alberto Varela, y el edil de Deportes, Carlos Coira, abrieron las puertas del Salón Nobre de la Casa Consistorial para celebrar con el joven sus logros y agasajarle. 

Recientemente, el atleta vilagarciano viene de proclamarse subcampeón de España en lanzamiento de jabalina, una de sus modalidades estrella.

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El joven con su familia
Gonzalo Salgado

El joven vilagarciano levantó la plata Sub 20 en Albacete después de atravesar meses muy complicados a causa de una lesión, de la que ya se encuentra recuperado, pero que hizo que llegase al Nacional con pocas competiciones al aire libre a sus espaldas. Desde el club vilagarciano destacaron desde el principio la perseverancia y la resiliencia mostrada por el deportista durante los últimos meses.

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Álex César con el alcalde de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
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