El Concello de Vilagarcía recibe al atleta local Álex César por sus recientes éxitos

La recepción en el Concello Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía recibió al deportista local Álex César, que milita en las filas de la Agrupación Atlética Mazí, para felicitarle por sus recientes éxitos. El alcalde, Alberto Varela, y el edil de Deportes, Carlos Coira, abrieron las puertas del Salón Nobre de la Casa Consistorial para celebrar con el joven sus logros y agasajarle.

Recientemente, el atleta vilagarciano viene de proclamarse subcampeón de España en lanzamiento de jabalina, una de sus modalidades estrella.

El joven con su familia Gonzalo Salgado

El joven vilagarciano levantó la plata Sub 20 en Albacete después de atravesar meses muy complicados a causa de una lesión, de la que ya se encuentra recuperado, pero que hizo que llegase al Nacional con pocas competiciones al aire libre a sus espaldas. Desde el club vilagarciano destacaron desde el principio la perseverancia y la resiliencia mostrada por el deportista durante los últimos meses.