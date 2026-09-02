Cabo de Cruz se queda a las puertas de disputar la Regata de la Concha

Imagen de archivo de la trainera absoluta masculina de cabo de Cruz durante la Bandera Teresa Herrera Cedida

No pudo ser para Cabo de Cruz. La embarcación boirense no se hizo con el billete para la Regata da Concha, tras disputar la clasificatoria masculina en modo contrarreloj y terminar con un tiempo de 21.07 que no les alcanzó para colarse entre los siete primeros, a los que se les otorgaba el pase a la gran final del domingo. En total, 24 traineras se disputaron las primeras siete plazas de la clasificación para lograr remar en la gran regata del día seis.

La bandera de meta prácticamente no se movía por el viento, aunque iniciando la segunda tanta el viento parecía tirar más de popa. Tras el sorteo de salida, Cabo de Cruz se posicionó en el grupo B, saliendo así en la decimonovena posición. Lo cierto, es que respecto a la clasificación del 2025, Cabo de Cruz mejoró su tiempo, ya que el año pasado fue de 21.57.

En la primera tanda se hicieron con los siete primeros puestos Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekittarra, y Ondarroa. Fuera de la clasificación se quedaron San Juan, Chapela, Aresm Santurtzi, y Deusto. Muy cerca de lograr el billete se quedó Zarautz con un 20.37.

Lo cierto, es que ahora Cabo de Cruz piensa ya en disputar el play-off de ascenso a la Liga ACT, y es que los de Iago Dávila firmaron una arrolladora temporada en la Liga Galega de Traiñeiras A con 109 puntos, superando así a rivales como Tirán o Samertolameu. De este modo, el próximo día 19 de septiembre será el formato contrarreloj, y el domingo 20 la segunda y definitiva jornada que decidirá el ascenso a la ACT.

La regata femenina

Durante el día de mañana se disputará la regata clasificatoria femenina, en la que equipos como Amegrove pelearán a partir de las 18:00 horas, con 19 traineras en busca de los siete billetes a la final.