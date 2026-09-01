Os Ingleses comienza a escribir su historia en la División de Honor B

recepción club de rugby os ingleses concello de vilagarcía Gonzalo Salgado

Con la llegada de septiembre, los nuevos comienzos tocan a la puerta. Así, el Club de Rugby Os Ingleses prepara con ilusión su nuevo camino en Liga Nacional, categoría a la que consiguieron ascender la pasada temporada. De este modo, el combinado dirigido por David Lema se encuentra en plena campaña de socios, en busca de reunir el dinero necesario para hacer frente a una categoría más exigente a todos los niveles.

El pasado sábado, el club instaló una carpa en la Praza de Galicia para que todos aquellos interesados pudiesen acercarse a conocer más información sobre el proyecto de la entidad vilagarciana. A pesar de que el día no acompañó a nivel meteorológico, la jornada fue todo un éxito, ya que numerosas personas se acercaron y se hicieron socias del club.

“Fue bastante bien. Se hizo un buen número de socios. Queríamos también dar un poquito de visibilidad y probablemente este próximo sábado lo volvamos a hacer. Aún hay margen para ser más”, comenta David Lema.

Lo cierto, es que esta temporada el presupuesto del club se incrementa mucho, ya que solo jugar en División de Honor B supone un gasto de inscripción de 12.000 euros. “Necesitamos visibilidad porque este año nos requiere mucho dinero todo lo que hacemos. En general está siendo mejor de lo que esperábamos”, dice Lema.

Os Ingleses ofrece dos tipos de socio, el personal, que tendrá un coste de 40 euros, y el protector, más enfocado hacia las empresas, que tiene un precio de 100 euros. En caso de optar por esta última opción de carnet, también se tendrá acceso a los terceros tiempos. Esta temporada, el club cobrará una entrada simbólica a los partidos.

Hasta ahora, el club contaba con alrededor de 50 o 60 socios sin hacer ninguna campaña. “Si cobras entrada es más fácil hacer socios. Este año es la idea, pero realmente es casi simbólica, es más por tener más fijo el apoyo de los socios”, explica Lema.

Jugar en la División de Honor B también obliga a contar con un médico y una ambulancia en los partidos, algo que también supone un gasto importante en las arcas del club.

“Un partido en casa, contando la parte de streaming se te va practicamente a 1.000 euros. La ambulancia ya cuesta entorno a 300 euros, tenemos que contratar un servicio porque no conseguimos un precio por parte de Protección Civil. El año se te queda cerca de 100.000 euros de gasto”, comenta el entrenador de Os Ingleses. En cuanto a la plantilla, seguirá siendo completamente amateur, por lo que nadie cobrará por jugar.

“Este año sí que hubo jugadores que se quisieron sumar al proyecto por jugar en Nacional. Por primera vez hacemos una pequeña ayuda a los jugadores que vienen de fuera, pero es simbólico de todo. Tenemos esa suerte y nuestra idea es seguir con gente de casa. El ambiente es bueno y el vestuario invita a que la gente venga”, recalca.

“Es lo que nos permite juntar dinero para el resto de cosas, sino sería imposible. La filosofía que tenemos es hasta dónde nos lleve la gente de aquí”, concluye Lema. Esta campaña, Os Ingleses sufre dos bajas importantes, como son la del capitán Gambita, que por problemas de espalda deja de jugar, y la de Iguana, que se va a vivir fuera, pero suman varias incorporaciones.