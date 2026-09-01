Los pobrenses David y Emma Cernadas triunfan en el V Open Xadrez Nocturno Centro Comercial Arousa

La celebración del torneo nocturno en el establecimiento vilagarciano Cedida

Vilagarcía volvió a ser capital del ajedrez con la celebración, dentro del Circuito nocturno Verán EnRoque, del V Open Xadrez Nocturno Centro Comercial Arousa, coorganizado por el Club Xadrez Fontecarmoa y por la Fundación Deportiva Municipal y patrocinado por el mencionado establecimiento.

El evento dio comienzo a las 21:00 horas para las categorías que jugaron juntas en un mismo torneo, disputando a siete rondas de 10 minutos por jugador, mediante sistema suizo. Los atractivos principales del evento son que se celebra en la planta de hostelería del centro comercial, en horario nocturno y que es abierto a todo tipo de interesados, federados o aficionados, vecinos del ayuntamiento o turistas.

La inscripción alcanzó los 80 jugadores, que se dieron cita en el Centro Comercial Arousa – Parque da Xunqueira, precisamente en la segunda planta del establecimiento patrocinador. En la categoría Sub 12 el jugador de la Escola Xadrez Pontevedra.

La categoría Sub 18 estuvo dominada por el jugador del Capablanca de Madrid, José Bochán. En el apartado de veteranos, dominó el cuadro el pobrense José Quintas, con la plata para el jugador isleño del Fontecarmoa Carlos Diz. En absoluta la victoria fue para los hermanos de A Pobra, David y Emma Cernadas.

El segundo escalón del podio fue para el local Luca Rey, quedando tercero Mateo Pena de Mos. El próximo torneo que pondrá en liza a los jugadores vilagarcianos será el Open Internacional de Rianxo a celebrar el próximo sábado día 5 de septiembre y como locales el sábado 26 con la XXXII edición del Memorial Internacionl Adolfo Pedrido 2026.