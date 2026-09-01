El Rotogal Boiro cierra la plantilla con el fichaje del joven Gino Bevilacqua

El argentino Gino Bevilacqua cierra la plantilla del Rotogal Boiro con su llegada a A Cachada Cedida

El Rotogal Boiro sigue trabajando de cara al inicio de la temporada 2026/2027, en la que militará en la Superliga 2 Oro. El equipo de Chicho Alves da por cerrada la plantilla con la llegada de los dos últimos fichajes. “Es muy parecido al año pasado. Tuvimos la baja de Juan Cañate que la suplimos con el argentino Gino Bevilacqua, de 19 años”, explica el entrenador.

Asimismo, también tuvieron que suplir la baja de Janluar Figueroa, el central puertorriqueño, con la llegada del también argentino Nico Robins. La competición arrancará el próximo viernes dos de octubre en A Cachada, fecha en la que los boirenses se verán las caras con el UBE GL’Illa Grau de Castellón en casa.

“Los chicos tienen cada año un poquito más de experiencia. Los rivales se están reforzando muy fuerte con extranjeros importantes. Creo que va a quedarse la mejor Superliga 2 de la historia”, dice Chicho Alves.

En el día de hoy darán comienzo los entrenamientos del combinado boirense, después de que la mayoría de los jugadores extranjeros que van a militar en las filas del Rotogal se encuentren ya en Boiro.

Asimismo, el próximo 12 de septiembre los de Chicho tendrán su primer enfrentamiento amistoso para preparar el inicio de la campaña. “Estamos muy motivados porque va a ser una liga súper competitiva, con equipazos como Palma, Barça, San Roque de Gran Canaria, Pinto... estamos entusiasmados y con muchas ganas de empezar ya”, recalca el técnico del Rotogal Boiro.

“Sabemos que por inversión vamos a ser uno de los equipos del vagón de cola, pero vamos a intentar salir a ganar en todas las pistas, y creo que vamos a poder plantar cara a casi todos los equipos”, concluye Chicho Alves. El campeón del grupo A ascenderá directamente a Superliga, y después habrá una fase final entre los campeones del B y el C y el 2º, 3º, y 4º clasificado del grupo A.