El Náutico Pontecesures gana con solvencia en la sexta regata de la Liga Provincial

El equipo que se proclamó campeón en casa FEGAPI

El Club Náutico Pontecesures se impuso este domingo en la sexta regata de la Liga Provincial de Pontevedra “O Noso Club” 2026, celebrada en Pontecesures. La prueba reunió a 471 deportistas inscritos y 21 equipos de la provincia.

El dominio del conjunto local quedó reflejado en la clasificación por equipos, donde sumó 15.007 puntos, más del doble que el segundo clasificado. As Torres-Romería Vikinga terminó segundo con 6.276 puntos y el Club Cofradía Pescadores Portonovo ocupó la tercera plaza con 6.077. O Muíño de Ribadumia fue cuarto con 4.701.

Las primeras carreras de la tarde correspondieron a los prebenjamines. En K1 masculino Mark Cabaleiro (CMDC Breogán do Grove) fue tercero. Entre las mujeres, Antía Mosteiro (Náutico Pontecesures) ganó con 00:10:48,45, seguida por Nuria Pérez, de A Illa de Arousa, y Xiana Fabeiro (Náutico Pontecesures).

En benjamín A, en la prueba femenina fue para Gala Rodríguez (Portonovo), que marcó 00:08:01,57, por delante de Daniela Pacheco (As Torres-Romería Vikinga) y Lía Jamardo (Náutico Pontecesures). El K1 benjamín B masculino terminó con victoria de Roi Torres (Mar de O Grove), primero con 00:09:15,70.

Leo González (Cambados) fue segundo y Brais Besada (Portonovo) tercero. En mujeres se impuso Lara Gómez, del Cambados, con 00:09:11,68, seguida por Mariña Freijeiro (Náutico de Cobres) y Valentina Castro, de O Muíño de Ribadumia.

Podio Pontecesures FEGAPI

Las pruebas alevines comenzaron con el K1 B femenino, donde Carmen Pérez (O Muíño de Ribadumia) se llevó la victoria con 00:08:45,62. Paula Rey (As Torres-Romería Vikinga) acabó segunda. En alevín A K1 femenino, Andrea López (Náutico Pontecesures) venció con 00:07:41,44, y Noa Besada (Portonovo) en la tercera.

En la carrera masculina, Nefertem Lojo, de A Illa, fue segundo. La canoa alevín A tuvo claro protagonismo del Náutico Pontecesures. Aaron Mosteiro fue el único clasificado en el C1. En K1 infantil A femenino, Julia Vieites (Náutico Pontecesures) fue tercera.

En infantil B femenino, Ángela Fernández (Náutico Pontecesures) ganó con 00:14:49,00, seguida por Ana Trigo (Cambados) e Inés Villaverde (Náutico Pontecesures), tercera con 00:15:17,00.

El K1 infantil B masculino fue para Enzo Rodríguez (Portonovo), vencedor con 00:13:28,40. Lucas Pacheco, de As Torres-Romería Vikinga, ocupó la segunda posición.

En infantil A, Noel Piñeiro (Portonovo) consiguió el triunfo con 00:13:14,64. Por otro lado, En C1 infantil A masculino, Roi Reboiras, de As Torres-Romería Vikinga, se impuso con 00:16:21,09, seguido por Raúl Fariña (Náutico Pontecesures). En la prueba B, su compañero Bandín fue tercero.