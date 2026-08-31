El Club de Piragüismo Rianxo cumple un destacado papel en el V Circuito Deputación da Coruña

Parte de los deportistas que forman el Club de Piragüismo Rianxo Cedida

El Club de Piragüismo Rianxo cumplió un destacado papel en Boiro, en la celebración del V Circuito de Piragüismo Deputación da Coruña 2026. La victoria fue para el Club Ría de Betanzos, que llegará a la última jornada con pleno de triunfos en la liga provincial. El podio lo completaron el Náutico de Miño, segundo, y el Reibeiras do Tambre.

En prebenjamín K1 masculino, el Piragüismo Rianxo consiguió su primer podio con Hugo Tubío. En benjamín B femenino, Daniela Vázquez se subió a los más alto del podio. Por otro lado, en benjamín A, los rianxeiros volvieron a lo más alto con la actuación de André Tubío.

En la prueba femenina también levantaron el oro con Alba Figueiro. Las buenas noticias no cesaron, y es que en alevín B masculino, David Calvo logró la medalla de bronce, por detrás de Lucas Díaz, de Narón, y de Antón Cotelo.

Por otra parte, en el K1 infantil B masculino, Gael Rial, del Piragüismo Rías Baixas-Boiro fue tercero. Ya en la categoría infantil A, el Rianxo volvió a dominar. Así, en la categoría femenina la entidad consiguió un doblete con Lara García levantando el oro con un tiempo de 15:22.95, y su compañera de equipo Antía Martínez de segunda. En C1 infantil A masculino, Diego Suárez, del Rías Baixas-Boiro, se hizo con la victoria por un 21:35.54.