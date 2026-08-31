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+Deportes

El Club de Piragüismo Rianxo cumple un destacado papel en el V Circuito Deputación da Coruña

La victoria fue para el Club Ría de Betanzos, que llegará a la última jornada con pleno de triunfos

María Caldas
31/08/2026 16:34
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Parte de los deportistas que forman el Club de Piragüismo Rianxo
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El Club de Piragüismo Rianxo cumplió un destacado papel en Boiro, en la celebración del V Circuito de Piragüismo Deputación da Coruña 2026. La victoria fue para el Club Ría de Betanzos, que llegará a la última jornada con pleno de triunfos en la liga provincial. El podio lo completaron el Náutico de Miño, segundo, y el Reibeiras do Tambre.

En prebenjamín K1 masculino, el Piragüismo Rianxo consiguió su primer podio con Hugo Tubío. En benjamín B femenino, Daniela Vázquez se subió a los más alto del podio. Por otro lado, en benjamín A, los rianxeiros volvieron a lo más alto con la actuación de André Tubío. 

En la prueba femenina también levantaron el oro con Alba Figueiro. Las buenas noticias no cesaron, y es que en alevín B masculino, David Calvo logró la medalla de bronce, por detrás de Lucas Díaz, de Narón, y de Antón Cotelo.

Por otra parte, en el K1 infantil B masculino, Gael Rial, del Piragüismo Rías Baixas-Boiro fue tercero. Ya en la categoría infantil A, el Rianxo volvió a dominar. Así, en la categoría femenina la entidad consiguió un doblete con Lara García levantando el oro con un tiempo de 15:22.95, y su compañera de equipo Antía Martínez de segunda. En C1 infantil A masculino, Diego Suárez, del Rías Baixas-Boiro, se hizo con la victoria por un 21:35.54.

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