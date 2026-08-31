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+Deportes

El cambadés Luca Rey se lleva la medalla de bronce en el Open de Carballo

El joven obtuvo en premio en metálico de 375 euros

María Caldas
31/08/2026 17:45
Luca Rey Chimera
El joven cambadés Luca Rey durante el Open Internacional
Cedida
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El Club de Xadrez Fontecarmoa se desplazó hasta el IX Open Internacional Concello de Carballo 2026, en el joven cambadés de la entidad vilagarciana Luca Rey Chimera, realizó un espectacular torneo consiguiendo subir al podio y llevarse un bronce por detrás de la Grandes Maestros Karen Movsziszian (Armenio) y Aleksa Strikovic (Serbia), que fueron los únicos que consiguieron derrotarlo en las nueve rondas que duró el Open.

El gran concurso de Luca Rey le hace subir 16 puntos de ranking internacional de Elo y obtiene un premio en metálico de 375€. La trayectoria de esta promesa del equipo vilagarciano le ha llevado a debutar en el equipo de División de Honor del Fontecarmoa y recientemente a disputar el Campeonato de España de Clubs donde el CXF-Viajes Interrías Sanxenxo, que finalizó quinto de la Segunda División Nacional. 

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