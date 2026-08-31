A Meca vence en las embarcaciones tradicionales del IV Trofeo Ignacio Montenegro

A Meca recoge el premio en el Náutico de San Vicente, en O Grove Cedida

Las embarcaciones participantes en el IV Trofeo Ignacio Montenegro para embarcaciones Tradicionales y cruceros Clásicos-Veteranos y Orc, que fue organizado por el Club Náutico San Vicente do Mar de O Grove contando con la colaboración y patrocinios también del Concello de O Grove, Deputación de Pontevedra, Abanca, Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo, Spanit real estate y Argafish, contaron con un buen viento. Un día grisáceo pero con buen viento del sur-sudoeste que osciló entre los 17 y 19 nudos de intensidad media con bastante mar de fondo aunque aceptable.

En total, fueron 32 participantes en la prueba que se disputó en San Vicente. La salida para embarcaciones tradicionales fue a las 13:35 h. para realizar un recorrido de 6,55 millas por la zona de Pedras Negras, Ensenada da Lanzada y Punta Faxilda, mientras que la flota de cruceros Orc, Clásicos Veteranos hicieron un recorrido de 14,11 millas de distancia, circunvalando las islas de Ons y Onza por babor pasando primero por el faro de Picamillo y regresando a Pedras Negras por la parte oeste de las islas.

En embarcaciones tradicionales el primer puesto fue para ‘A Meca’ y el segundo para ‘Irmandiña’. En clásicos veteranos 1, la primera plaza se la llevó ‘Daikiri’, con segundo y tercer puesto para ‘Osiris Vento’ y ‘Golfiño’, respectivamente. En la categoría de clásicos veteranos 2, finalizaron en primer lugar el ‘Pingüino Uno’, y en segundo el ‘Kalliope’. En la clase cruceros Orc 1, el primer puesto se lo llevó ‘Siradella’, del Náutico de San Vicente, seguido de ‘Maracaná’, y de ‘Youkounkoun III’, del Náutico de Portonovo. El cruceros ORC 2 venció ‘Petrilla Cactus Digital’, con segundo puesto para el ‘“Camping Ría de Arousa’.