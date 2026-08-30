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+Deportes

Rianxo se coloca primero en la final del play-off

A pesar de lograr en el agua la plaza para la Liga A, tendrán que esperar a conocer el desenlace de la ACT para saber si finalmente ascienden

María Caldas
30/08/2026 19:00
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La embarcación celebra el triunfo en el play-off
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El Club de Remo Rianxo está de enhorabuena. Tras conseguir formar una trainera para salir en la Liga B, los rianxeiros se proclamaron campeones de la misma, por lo que consiguieron el derecho a disputar el play-off de ascenso a la Liga Gallega A junto al segundo clasificado, el Club Salgado-Perillo.

.Así, el equipo masculino absoluto compitió en puerto de Rianxo por proclamarse campeones del play-off.La trainera local consiguió la primera plaza con un tiempo de 21:17,45, dejando así atrás al Cabana Ferrol con la segunda plaza. 

Lo cierto, es que a pesar de conseguir la victoria en la fase de ascenso, el Club de Remo Rianxo no tiene garantizada la plaza en la máxima categoría. Con las nuevas normas, ocho equipos llegarán a la Liga A, pero hay muchas opciones.

Las condiciones

Si no hay ascensos a la Liga ACT, y hay dos descensos a la Liga Gallega, no habrá plazas para los rianxeiros, por lo que resulta de vital importancia que Cabo o Tirán logren el ascenso. Aunque también podría dar acceso al ascenso que Chapela o Ares mantuviesen su categoría.

La fase regular de la Liga ACT finaliza el próximo 20 de septiembre con la regata de Portugalete, y después todavía están los play-offs de ascenso, por lo que Rianxo tendrá que esperar aproximadamente un mes para conocer qué pasará con su trainera la próxima temporada, algo que complica al club la creación de un nuevo equipo. A pesar de haberse ganado el ascenso en el agua, la entidad rianxeira depende ahora de lo que hagan los gallegos en la Liga ACT.

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