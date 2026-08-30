Manuel Fontán levanta el bronce en Poznan

A la derecha, Manuel Fontán, junto a sus compañeros del C4 RFEP

Las buenas noticias siguen inundando el piragüismo arousano desde el Campeonato del Mundo de Poznan. Allí, el vilanovés Manuel Fontán consiguió la medalla de bronce en el C4 500 metros, en el que estuvo acompañado de Cayetano García, Pablo Martínez y Diego Domínguez.

Lo cierto, es que el cuarteto aspiraba a todo, pero en una final de un mundial cualquier cosa puede pasar, en este caso los rivales eran complicados y un mar con muchas olas pese al viento lateral a favor. Al final fueron terceros (1:30.97), por detrás de Rusia, que fue plata, y de Hungría, que se llevó el oro.

"Fue una prueba muy dura. Para mi era el barco más rápido que había montado en C4, y llevo montando ya unos cuantos años", comenta Manuel Fontán tras conseguir el bronce. "El día no nos salió como nos tenía que salir y al final fuimos terceros, pero creo que estábamos perfectamente para poder ganar el Mundial", lamenta el vilanovés.

La embarcación durante la prueba RFEP

"Estoy muy contento por poder estar con Tano, Pablo y Diego. Con Tano llevo desde muy pequeño ya juntos, y con Diego es como uno más de mi casa y estoy muy contento por esta medalla", concluye.

La medalla de bronce de Manuel Fontán no fue la única que sumó el piragüismo arousano en el Mundial de Poznan. Y es que la asturiana Lucía Val, palista del Club Rías Baixas-Boiro, consiguió la medalla de plata en el K4 500 metros, quedándose solo por detrás de China.

Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Barbara Pardo, no pudieron reeditar el oro conquistado el pasado año en Milán y cedieron ante la velocidad de la embarcación china que logró el triunfo con un tiempo de 1:38.67. A 1,2 segundos entró el K4 español que se colgó la plata y una décima más tarde las alemanas.

El K4 femenino RFEP

Con esta medalla las chicas entrenadas por Joaquín Delgado redondean una gran temporada en la que no se han bajado del podio en ninguna de las pruebas sumando cuatro platas (tres en las copas del mundo) y un oro en el campeonato de Europa y son ocho las medallas consecutivas que suma esta embarcación en los dos últimos años.

Sieiro, al borde del podio

Las miradas estaban puestas sobre el C2 500 metros de Adrián Sieiro, palista del Náutico O Muíño, y Daniel Grijalba. La embarcación se quedó a escasas centésimas de colgarse la medalla de bronce, que finalmente fue para Hungría.

Sieiro y Grijalba completaron la prueba en un tiempo de 1:40.09, frente al 1:40.03 de los húngaros. La medalla de oro fue para los grandes favoritos, los rusos Zakhar Petrov e Iván Shtyl, seguidos de la embarcación brasileña.