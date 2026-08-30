Alejandro Pérez levanta la Copa de Campeones en el Centro Galego de Vela

La entrega de premios en el Centro Galego de Vela de Vilagarcía con las distintas autoridades GonzaloSalgado

El Centro Galego de Vela de Vilagarcía de Arousa vivió una extraordinaria jornada como marco logístico de la alta competición velística gallega en el que la Real Federación había convocado a los mejores regatistas de la comunidad, campeones gallegos en sus respectivas modalidades, del que ha salido el primer campeón de campeones.

El vigués Alejandro Pérez, del Real Club Náutico de la ciudad olívica y vigente campeón gallego de ILCA 4, se ha llevado la Copa de Campeones, en un alarde de maestría y dominio del Elliot 6 Metros, con el que llegó a registrar hasta cuatro primeros puestos parciales.

Pérez estuvo acompañado por una tripulación que el mismo seleccionó compuesta por Manuel Pérez y Ramón Rey Sherevera, ambos también del Náutico de Vigo; y por Andrés Gago, del Náutico A Coruña.

La segunda plaza fue para la viguesa Carlota Hernández, que navega bajo grímpola del Monte Real Club de Yates de Bayona. La campeona gallega de A Dos ha dado la sorpresa final, en un salto cuantitativo de puestos, desde la quinta plaza hasta la segunda posición, que deja un buen resultado en su ya dilatado palmarés.

Hernández enroló a bordo del Elliot a Esteban Martínez De La Colina, del Real Club Náutico de A Coruña, con quien consiguió el gallego de A Dos; y a Nicolás Hernández, del Real Club Náutico de Vigo.

La tercera posición en el podio fue para Carlos González-Regueral, del Real Club Náutico de A Coruña, campeón gallego de ILCA 7, que además ganó la Medal Race, teniendo como tripulación a Mauro González-Regueral, Pedro Núñez y a Fernando González. La vilagarciana Lara Durán se colocó en la quinta plaza con la embarcación de Elliot 6 metros, y la también vilagarciana Aroa Pérez fue octava.

Los premios y pruebas

Se navegaron 15 pruebas, 14 más la Medal Race, en las que se consiguió el Round Robin, es decir, el todos contra todos, haciendo una competición justa y reñida debido al gran nivel demostrado en el agua.

La entrega de premios se celebró a las cinco y media de la tarde, con la asistencia del presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde; la concejala del urbanismo del Concello de Vilagarcía, Paola María Mochales; la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; y el Jefe de Búsqueda y Salvamento de Gardacostas de Galicia, Amador Castro.

Desde la Federación Gallega de Vela volvieron a recalcar la importancia del Centro Galego de Vela de Vilagarcía de Arousa, que sigue acogiendo todo tipo de competiciones del más alto nivel, en las que siempre demuestran un gran nivel de organización y compromiso con el deporte de la vela.