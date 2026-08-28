El CX Fontecarmoa celebra hoy el V Open Nocturno Centro Comercial Arousa

Imagen de la pasada edición del torneo en Vilagarcía Cedida

El Club de Xadrez Fontecarmoa organiza hoy el V Open Nocurno Centro Comercial Arousa, organizado por el Club Xadrez Fontecarmoa, patrocinado por el mencionado establecimiento, con la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal, ya que la competición se enmarca dentro del programa Circuito Verán EnRoque.

El evento dará comienzo a las 21:00 horas para todas las categorías. Se disputará un único torneo a siete rondas de 10 minutos por jugador, mediante sistema suizo, con premios a la clasificación general, la primera clasificada femenina, los mejores veteranos y jóvenes.

Los atractivos principales del evento son que se va celebrar en el propio centro comercial, en horario nocturno y que es abierto a todo tipo de interesados, federados o aficionados, vecinos del ayuntamiento o también turistas. La inscripción gratuita puede hacerse previamente en el correo torneos@cxfontecarmoa.com aunque estará abierta en todo momento en el lugar de juego, que será la planta de hostelería del establecimiento.

El Centro Comercial Arousa premiará a los mejores clasificados de cada categoría con sus respectivos trofeos conmemorativos de esta edición. el club estima que él torneo de este hoy viernes sea tan concurrido y ameno como los de las demás temporadas.