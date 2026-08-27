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Diario de Arousa

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+Deportes

O Concello de Ribeira felicita a José Enrique Vázquez polos seus éxitos

A alcaldesa, María Sampedro, e o concelleiro de Deportes, Álex Vidal, recibiron ao culturista

María Caldas
27/08/2026 19:00
recepción ribeira
A recepción a José Enrique Vázquez no Concello de Ribeira
Cedida
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O Concello de Ribeira segue recibindo aos seus deportistas polos logros nas distintas disciplinas. Así, a alcaldesa, María Sampedro, e o concelleiro de Deportes, Álex Vidal, recibiron ao culturista José Enrique Vázquez Carreira trala súa participación durante este ano no Campionato de Europa IFBB-Santa Susana Barcelona e no Wakanda NPC-Madrid.

O ribeirense proclamouse en Barcelona campión europeo de en culturismos -75 kg e quinto posto en Classic Bodybuilding. No que respecta á proba en Madrid, converteuse en campión Wakanda de culturismo en categoría de -80 kg.

No seu palmarés deportivo tamén se atopan outros títulos como subcampión na categoría culturismo -70 kg no Campionato Galego IFBB-Lalín, no 2021; gañador en culturismo -70 kg e gañador do absoluto no Campionato Galego IFBB-Vilalba; bronce en culturismo -80 kg no Arnold Classic IFBB-Madrid; quinto do mundo en culturismo -70 kg e quinto do mundo en Classic Bodybuilding no Mundial IFBBSanta Susana Barcelona; e campión nacional en culturismo -70 kg e subcampión nacional en Classic Bodybuilding no Campionato Nacional IFBB-Ávila. Estes últimos celebráronse todos eles no pasado 2023.

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