El Puerto de Cabo de Cruz vuelve a la élite con la Bandeira Barbanza Arousa

Las autoridades durante la presentación de la prueba en Boiro Cedida

Boiro acoge la IV Bandeira Barbanza Arousa de la Eusko Label Liga el sábado 29 de agosto. La cuarta edición de la bandera patrocinada por la mancomunidad de municipios se disputará a partir de las 18:15 horas con las tripulaciones de la Eusko Label Liga.

El campo de regateo de Cabo da Cruz (Boiro) ha estado presente en casi todas las ediciones de la Eusko Label Liga desde 2003. En esta edición, tras el descenso de la trainera local la pasada campaña, el campo acoge la Bandeira de la mancomunidad. Con esta cuarta parada, la Bandeira Barbanza Arousa se ha disputado ya en todos los municipios que conforman la misma.

Será la primera jornada que cuenta únicamente con las tripulaciones masculinas de la Eusko Label Liga. “Barbanza Arousa conta cunha longa e profunda tradición marítima. O mar está presente, na nosa historia, nos nosos oficios, na nosa cultura, e tamén na nosa forma de entender e vivir o territorio”, señala José Carlos Vidal, presidente de la Mancomunidade Barbanza Arousa.

“Para nós é especialmente importante acoller unha proba da Liga Eusko Label e facelo cunha bandeira que leva o nome de Barbanza Arousa”, concluye Vidal. Por su parte, Marcos Fajardo, edil de Deportes del Concello de Boiro, se mostró muy agradecido con la organización de la prueba.

“Agradecemos mucho a la ACT por esta bandera que se realiza en nuestro municipio, que por suerte es un marco muy conocido por Cabo de Cruz”, señala el concejal.

Asimismo, esperan que las condiciones climatológicas sean las idóneas para llevar a cabo una regata de estas características, orientadas a los equipos más potentes.