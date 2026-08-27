Adrián Sieiro logra con Daniel Grijalba el billete para la final del Mundial

Adrián Sieiro y Grijalba en el Mundial de Poznan RFEP

España empezó con buen pie y notables resultados las primeras jornadas del Campeonato del Mundo de Sprint Olímpico y Paracanoe que se disputa en la localidad polaca de Poznan hasta el domingo 30 de agosto.

En la primera jornada, de las 13 embarcaciones que participaron en las pruebas de Sprint, todas ellas consiguieron su clasificación para la siguiente ronda y en el caso del K4 500, C2 500 y C2 200 femenino y el C4 500 masculino, firmaron su pase a la final por las medallas de manera directa, ahorrándose la ronda de semifinales.

Por otro lado, a segunda jornada del Campeonato del Mundo Sénior de Sprint y Paracanoe de Poznan dejó por la mañana un nuevo pase directo a la final de medallas. Adrián Sieiro, junto a Daniel Grijalba, ganó su eliminatoria del C2 500 y aseguró una plaza en la final del domingo

La pareja española se hizo con la primera posición tras completar la prueba en un tiempo de 1:47.90, dejando atrás a los brasileños Gabriel Assuncao y Jacky Jamael, que ocuparon la segunda posición.

La embarcación no salió en cabeza: en el paso por los 250 metros marcó 51.74 y ocupaba la segunda posición, por detrás de Brasil, que pasó en 51.32. En la segunda mitad, Sieiro y Grijalba cambiaron el ritmo y recortaron esa ventaja para así llevarse la victoria por 32 centésimas sobre Gabriel Assunção y Jacky Nascimento, segundos con 1:48.22. Hungría terminó tercera con 1:48.69. El triunfo les permite evitar las semifinales y disputar directamente la final A el domingo 30 de agosto a las 10:47.

Por otra parte, el C4 500 de Cayetano García, Pablo Martínez, Manuel Fontán, palista del Náutico O Muíño de Ribadumia, y Diego Domínguez, una embarcación que venció en la regata marcando un tiempo de 1:38.27 e irán por la calle 5 en la final del sábado a las 16:12 horas.