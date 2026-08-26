El Mundial de Poznan levanta el telón con protagonismo arousano

Adrián Sieiro y Daniel Grijalba serán los representantes españoles en el c2 500 metros RFEP

Los piragüistas arousanos se preparan para comenzar el Mundial de Sprint de Poznan, en Polonia, que marca el ecuador de periodo de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y es que los mundiales son las competiciones que más puntos reparten. Dicha competición arranca hoy hasta el domingo.

En total, España acude con 33 palistas, entre los que se encuentran los deportistas del Náutico O Muíño de Ribadumia Adrián Sieiro, que compite con Daniel Grijalba en el C2 500 metros, o Manuel Fontán, que disputará el C4 500 metros. Por un lado, El C2 500 masculino es una embarcación que lleva ya unos cuantos años dando buenos resultados y uno de los motivos para que estos sucedan es el gran número de buenos y talentosos canoistas que tenemos en nuestro país.

En esta ocasión, será la embarcación formada por el deportista de O Muíño, Adrián Sieiro, y Daniel Grijalba, la que defienda la posición española. “Llevo muchos años intentando volver a estar ahí en lo más alto”, dice con ilusión el del Club Náutico O Muiño De Ribadumia a la Federación Española de Piragüismo.

“Ahora que estoy aquí tengo muchas ganas de aprovechar la oportunidad que tengo”, recalca. Una oportunidad que se le presenta junto a un joven arancetano que aporta lo necesario para que este dúo funcione.

“Este año, al principio, estaba un poquito más flojo porque no me encontraba del todo fino y me ha costado engancharme al carro. Luego hemos hecho controles internos y al final la pareja más efectiva era la nuestra porque con el poco tiempo que teníamos de preparación para disputar el selectivo era lo óptimo. Él es un chaval joven, al final tiene muchas ganas, tiene mucha hambre y yo, a pesar de que tengo ya 33 años, voy a cumplir 34 este año, sigo teniendo la misma hambre que esta gente que viene empujando”, señala.

De hecho, y pese a que es el mundial lo que ahora le ocupa a Sieiro y Grijalba, ambos piensan en el verano de 2028 y en los Juegos de Los Ángeles. Un evento que ha cambiado en cuanto al sistema de clasificación, y eso es algo que se ha notado en las tres copas del mundo disputadas este año.

“Lo que me ha sorprendido esta temporada es que había equipos como que llevan muy arriba todo el año y es por el sistema, ya que la gente no se va a quedar atrás. Todo el mundo quiere puntuar desde la primera y se ve que todos estamos yendo a muerte. Nosotros tenemos la oportunidad y la suerte de contar con varias embarcaciones en España que pueden, si no sale el titular seguir puntuando para el país, al final nunca sabes quién va a conseguir la plaza para ir a los juegos, porque te lo vas a jugar todo el año de los propios juegos en nuestro selectivo”.

Pero Adrián, de momento, solo tiene en mente la cita de Polonia y tanto él, como su compañero Daniel, tienen solo un objetivo y es el de ir a por el oro. “Vamos a por el oro, pero sabemos que está Rusia”.