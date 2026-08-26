El Concello de Vilagarcía recibe a Pedro Torrado por sus recientes éxitos

Pedro Torrado estuvo acompañado de su gente en Vilagarcía Aitana Vidal

El Concello de Vilagarcía de Arousa recibió en el Salón Nobre al piragüista local Pedro Torrado. El alcalde, Alberto Varela, y el edil de Deportes, Carlos Coira, quisieron felicitar personalmente al joven vilagarciano, que acftualmente milita en las filas del Club As Torres-Romería Vikinga de Catoira.

A sus 20 años, el vilagarciano es una de las grandes promesas del piragüismo arousano, compitiendo en la categoría Sub 23 en la actualidad. Este verano, Torrado consiguió una medalla de bronce en el C2 500 metros Sub 23 en el Campeonato del Mundo de Sprint, formando pareja con Raúl Fernández. En ese mimo Mundial, el arousano disputó también el C4 500 metros, junto con Raúl Fernández, Daniel Ros, y David Olivares, quedándose a menos de seis décimas de sumar otra medalla de bronce.

La recepción de Pedro Torrado en el Concello de Vilagarcía Aitana Vidal

El éxito internacional llegó de nuevo al medallero de Pedro Torrado con el Campeonato de Europa, que se disputó en la ciudad húngara de Szeged. Allí, el vilagarciano volvió a formar pareja con Raúl Fernández para conseguir otro bronce en el C2 500 metros. Lo cierto, es que el 2026 está siendo un año lleno de éxitos para el arousano, pero no es la primera vez que recibe la enhorabuena del Concello de Vilagarcía.

Ya en el pasado 2025, Alberto Varela y Carlos Coira recibieron a Torrado y a Jairo Zurita, también palista de As Torres, después de su participación en el Mundial de Montemor O Velho. Por aquel entonces, Pedro Torrado había sido cuarto en el C4 500 y ganado la Copa de España en el C1.

Pedro Torrado junto al alcalde y el concejal de Deportes Aitana Vidal

Así, Vilagarcía vuelve a reconocer el talento del piragüismo local después de que Torrado complete un verano de grandes resultados internaciones en distintas competiciones.