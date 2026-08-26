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Diario de Arousa

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+Deportes

A Praia de Barraña acolle o sábado a VI regata da Liga Provincial da Coruña

Será a partir das 16:00 horas

María Caldas
26/08/2026 18:00
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Marcos Fajardo e Sergio Pérez na presentación da proba
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O Concello de Boiro colabora co Club de Piragüismo Rías Baixas na celebración da 6ª regata de piragüismo da Liga Provincial da Coruña que terá lugar este sábado 29 de agosto na praia de Barraña. O concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, participou na presentación da proba xunto co presidente do Club, Sergio Pérez.

A proba desenvolverase a partir das 16.00 horas e nela participarán as categorías prebenxamín, benxamín, alevín, infantil e cadete tanto masculino como feminino.

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