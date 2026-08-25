El Club Cambados logra la segunda plaza en la LXIV edición de la Travesía de Foz

El Piragüismo Cambados se hizo con la medalla de plata Cedida

El Club Piragüismo Cidade de Lugo consiguió la victoria por equipos en la LXIV Travesía Ría de Foz, disputada este domingo sobre un recorrido de 12 kilómetros. La prueba reunió a 206 deportistas de 26 clubes y 150 embarcaciones, en la que participaron las categorías cadete, júnior, sénior y veterano.

El Club de Piragüismo Cambados ocupó la segunda posición con 870, mientras que el Club de Piragüismo Olívico completó el podio con 807 puntos. En la categoría sénior, el K1 masculino terminó con victoria de Roi Blanco (Fluvial de Lugo), que completó los 12 kilómetros en 00:52:12,00. Alberto Pigueiras (Piragüismo Viveiro Urban Hotel) ocupó la segunda posición y Miguel Ángel Pérez (Piragüismo Cambados) fue tercero.

El K2 sénior masculino se lo llevaron Xoel Docal y Miguel Rouco (Fluvial de Lugo), con un tiempo de 00:50:05,77. Raúl Prendes y Asur González (Los Gorilas) terminaron segundos, mientras que Víctor Devesa junto a Daniel Fernández (Piragüismo Cidade de Lugo) completaron las tres primeras posiciones.

La victoria en C2 júnior masculino fue para Pablo Cid y Pedro Fernández (Ría de Betanzos), que terminaron el recorrido en 01:07:05,00. En K1 femenino, Catuxa Suárez (Piragüismo Cambados) consiguió el primer puesto con un tiempo de 01:03:41,00. En categoría júnior, Antón Buide (Piragüismo Cidade de Lugo) ganó el K1 masculino.

En veteranos, Antonio Polo (Grupo Xuvenil Piragüismo As Pontes) venció en K1 masculino con 00:52:08,00. La victoria en el K2 se la llevó David Armesto y Ulises Diéguez (Fluvial de Lugo), que marcaron 00:51:03,55. Paula Pérez y María Evangelina Vázquez (Piragüismo Cambados) se llevaron la victoria con 01:05:21,61 en el lado femenino.