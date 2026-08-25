El Balonmán Arousa y la SD Teucro firman un acuerdo de colaboración

Las autoridades durante la presentación del convenio en Carril Concello de Vilagarcía

El Club de Balonmano Arousa firma un convenio de colaboración con la Sociedad Deportiva Teucro, con el objetivo de seguir ensalzando ambos proyectos. Los clubes presentaron su alianza en A Esmorga, en Carril. Hasta allí se desplazó también el edil de Deportes, Carlos Coira.

“Para nosotros es un paso muy importante esta alianza porque refuerza nuestro proyecto, en el que intentamos recuperar la esencia de lo que fuimos y la historia que tiene este club, tanto a nivel autonómico como nacional”, comenta Sergio Carballeira, director técnico de la Sociedad Deportiva Teucro.

“El Arousa es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, sobre todo desde la base. Es un placer seguir creciendo de la mano”, recalca Carballeira en la presentación del acuerdo entre ambos clubes.

“En esta alianza deportiva esperamos ser capaces de encontrar el mejor destino posible a nuestros niños para que tengan el mejor crecimiento educativo y deportivo posible”, insiste el director técnico de la SD Teucro, que espera que esta alianza dure mucho más que el año que está previsto de inicio.

Desde el Balonmano Arousa, Javier Luengo, director de la entidad arousana, agradeció la disposición del Teucro para firmar el acuerdo. “Nuestro club es pequeño, lo creamos hace poco y nuestro objetivo es crecer junto a una entidad de referencia como es la SD Teucro”, explica Luengo. “Este año va a ser el primero de bastantes años que creemos que vamos a tener esta colaboración”, dice.

Asimismo, durante la presentación del acuerdo estuvo presente el edil de Deportes, Carlos Coira, en representación del Concello de Vilagarcía. “Es un día muy importante para el Balonmano Arousa y para Vilagarcía. Es una alegría que pueda haber este convenio y estas sinergias para que los clubes puedan crecer”, comenta Coira en la presentación del convenio.

“Es importante agredecer la sintonía entre ambos equipos”, concluye el concejal.

Equipos y fichas

En total, tendrán ocho equipos y alrededor de 70 o 75 fichas, con edades comprendidas desde los benjamines hasta la categoría sénior, por lo que empezarán a partir de los siete años a jugar.

Asimismo, militarán en la liga plata, en división autonómica, aunque se encuentran luchando por meter a algunos de los equipos en la categoría de oro. Por su parte, los equipos sénior están en Segunda Autonómica. “El objetivo es que los chicos y chicas de la base lleguen a oro”, dicen. Asimismo, a través de la Fundación de Deportes este año se pondrá en marcha la Escuela Deportiva de Balonmano.