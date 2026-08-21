O Concello de Ribeira felicita á regatista Alejandra Vicens polos recentes éxitos
A alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, e o concelleiro de Deportes, Álex Vidal, recibiron á regatista Alejandra Vicens polos numerosos éxitos acadados ao longo do ano.
Tan só no 2026 xa sumou nove títulos ao seu palmarés deportivo: ouro no Campionato de España de Vaurien (As Pontes), bronce no Campionato Nacional Militar de Vela (Marín), clasificación para o Campionato do Mundo Militar e os Xogos Olímpicos Militares, segunda Palma Vela a bordo do TP52 AIFOS (Palma de Mallorca), ouro no Trofeo Conde de Godó a bordo do TP52 Hispania (Barcelona), bronce no Trofeo SM La Reina a bordo do TP 52 Hispania (Valencia), primeira no Campionato do Mundo de Vurien (Travemünde), prata na Copa do Rei a bordo do TP52 Hispania e ouro na Copa de España de Vaurien.
A ribeirense sempre estivo vencellada ao deporte, se ben, a nivel profesional decantouse por ingresar, con 18 anos, na Escola de Técnicas de Seguridade, Defensa e Apoio (Zaragoza) do Exército do Aire, de onde egresa como soldado especialista en Protección e Apoio á Forza. Agora atópase como Xefa da Oficina de Relacións Institucionais do Mando Conxunto do Ciberespacio do Estado Maior da Defensa.