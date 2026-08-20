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+Deportes

Vilagarcía acoge este fin de semana la LVIII Regata San Roque de Snipe

La pruebas finalizarán el domingo a las 17:00 horas

María Caldas
20/08/2026 19:00
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Las autoridades durante la presentación en el Real Club de Regatas
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El Real Club de Regatas Galicia acogió la presentación oficial de la LVIII Regata Trofeo San Roque de Snipe – XIV Gran Premio Ramiro Carregal, una de las citas más emblemáticas y longevas del calendario autonómico y nacional de la clase, enmarcada de lleno en el programa de festejos patr nales del Concello de Vilagarcía de Arousa. 

El acto arrancó con las palabras del presidente del RCRG, D.Wenceslao González-Garra, quien agradeció la presencia del público y envió un afectuoso saludo y sus mejores deseos de pronta recuperación a D. Ramiro Carregal, ausente por motivos de salud.

En el plano deportivo, se prevé una altísima participación que superará las 30 embarcaciones en la línea de salida. Las previsiones meteorológicas apuntan a jornadas de vientos cambiantes en las aguas del puerto de Vilagarcía, lo que garantizará un alto nivel competitivo y un gran espectáculo en la ría.

Las pruebas se disputarán a lo largo de este fin de semana, culminando el domingo a las 17:00 horas con la habitual entrega de trofeos en la sede social del Real Club de Regatas.

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