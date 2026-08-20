Portas se pone a punto para celebrar la VI edición del RallyMix Terras de Lantaño

La presentación de la prueba Cedida

La presentación oficial del VI RallyMix de Portas – Terras de Lantaño marca el inicio de la cuenta atrás para uno de los eventos deportivos más destacados del municipio.

La nueva edición se celebrará el próximo sábado 29 de agosto. La prueba, de nuevo, estará organizada por la Escudería Portas Motor. Asimismo formará parte del Campeonato Gallego de RallyMix, siendo la cuarta prueba puntuable del mismo, por lo que cuenta con la colaboración de la Federación Gallega de Automovilismo.

En total, el recorrido tiene una longitud de 10.895 metros, de los cuales 10.700 se corresponden con un tramo de pistas de tierra y asfalto. La competición consta de una etapa y cuatro vueltas por el mismo recorrido. “Dende o Concello de Portas seguimos apostando por unha competición que cada ano reúne afeccionados e participantes e que contribúe a dinamizar e dar a coñecer o noso municipio”, señalan desde la coorporación.

La primera vuelta dará comienzo el sábado a las 9:30 horas, y la entrega de premios tendrá lugar a las 21:30 horas en el punto de salida de la prueba. Asimismo, también incluye la Copa Galicia de RallyMix para Escuderías, además de trofeos y copas asignados por la Federación Gallega. Las categorías se dividirán en Clase A y Clase B.