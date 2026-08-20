El grovense Fredi Bea opta a seguir al frente de la Federación

Fredi Bea es el único candidato a la presidencia Cedida

El grovense José Alfredo Bea García será el único candidato a la Presidencia de la Federación Galega de Piragüismo. El actual presidente dirige la entidad desde el 1 de noviembre de 2009 y opta a continuar al frente de la Federación.

Bea inició su etapa en una situación económica compleja, en esos momentos la Federación arrastraba más de 600.000 euros de fondos propios negativos, una situación que años después, tras varias sentencias relacionadas con etapas anteriores, llegó a acercarse a los 900.000 euros. Desde entonces, la situación cambió de forma clara.

Para los próximos años, uno de los objetivos será seguir mejorando la línea económica, mantener el equilibrio de las cuentas y disponer de más recursos para la actividad deportiva y los clubes.

El apoyo a los clubes será otra de las prioridades. La Federación quiere acompañarlos en sus gestiones ante la Xunta de Galicia, diputaciones, ayuntamientos y otras administraciones, especialmente en los proyectos y solicitudes destinados a mejorar sus instalaciones. Son varios los objetivos de Alfredo Bea para los próximos años, aumentar el número de licencias es uno de los que espera alcanzar.

En 2025, las licencias de competición pasaron de 4.198 a 4.548. En el ámbito deportivo, la Federación centrará buena parte de sus esfuerzos en el alto rendimiento y en Los Ángeles 2028. La memoria de 2025 sitúa a 36 deportistas con licencia gallega en la carrera olímpica.

El objetivo para el próximo ciclo será que el piragüismo gallego alcance la mayor representación posible en las competiciones internacionales y sea el más representado en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que se celebran en el próximo 2028.