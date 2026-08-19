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Diario de Arousa

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+Deportes

O CMDC Breogán proclámase dobre subcampión nas ligas de Barco Dragón

María Caldas
19/08/2026 13:00
breogan
A expedición grovense
Cedida
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O Breogán presentou no Campionato de España de Barco Dragón, que se disputou no encoro de Santa Cruz de Trasona (Asturias), última regata puntuable da Liga Nacional de Barco Dragón. un total de sete barcos, para o que desprazou a 28 deportistas, que estiveron encabezadas polo técnico Miguel Otero “Mas”. Colleitando un total de cinco medallas: catro pratas e un bronce.

As DB10 muller veteranas foron subcampionas de España, os DB10 mixto veterano contaron con dúas embarcacións, o barco A rematou segundo e o B decimoquinto. No DB10 open veterano, o A foi terceiro, acadando a medalla de bronce, e o B undécimo. 

Por outro lado, o DB20 mixto veterano e o DB20 open veterano proclamáronse subcampións de España. Cos puntos acadados polas distintas embarcacións, o Breogán ocupou o cuarto posto final, con 174 puntos, a tan só 4 puntos do podium; os equipos que ocuparon o podium presentaron un mínimo de nove equipos na mencionada competición.

O Breogán chegaba a esta última competición da Liga Nacional, ocupando a terceira posición tanto na Liga Nacional de Barco Dragón, co obxetivo de tratar de manter os pódiums en ámbalas dúas Ligas Nacionais, algo que se veu cumprido e superado pola expedición grovense.

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