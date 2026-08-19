El Judo Club Senín suma dos cinturones negros

Andrés Senín con Mateo Salgado y Jesús Leonardo Cedida

El Judo Club Senín-Centro Deportivo Ikigai está de enhorabuena tras el éxito de Mateo Salgado y Jesús Leonardo, que han conseguido el cinturón negro después de superar los exámenes federativos de judo celebrados en A Coruña el domingo 16 de agosto.

Este importante logro es el resultado de años de constancia, esfuerzo y disciplina, tanto dentro como fuera del tatami. Alcanzar el cinturón negro supone un reconocimiento al trabajo realizado durante todo el proceso de formación y representa, al mismo tiempo, el comienzo de una nueva etapa dentro de este deporte.

Desde el Judo Club Senín han querido destacar especialmente el papel de los ukes, compañeros fundamentales durante la preparación y el desarrollo de los exámenes. Su colaboración, compromiso y apoyo han sido una pieza esencial para que Mateo y Jesús pudieran alcanzar este objetivo.

El club también ha querido dedicar un reconocimiento especial a su maestro, Andrés Senín, por su dedicación, paciencia y labor de enseñanza a lo largo de todo el camino. Su acompañamiento ha sido clave en la evolución deportiva y personal de los dos judocas.

Con estas dos nuevas incorporaciones al grupo de cinturones negros, el Judo Club Senín continúa apostando por la formación integral de sus deportistas y por los valores que caracterizan al judo: esfuerzo, respeto, disciplina, compañerismo y superación.

Lejos de representar el final del camino, el cinturón negro supone el inicio de una nueva etapa llena de retos, aprendizajes y oportunidades para seguir creciendo. Ahora, Mateo y Jesús afrontan este nuevo capítulo con la ilusión de continuar aprendiendo, mejorando y disfrutando del judo.

Desde el Judo Club Senín-Centro Deportivo Ikigai trasladan su enhorabuena a los dos nuevos cinturones negros y agradecen a todas las personas que, de una u otra manera, han formado parte de este proceso y han contribuido a hacer posible este gran logro.