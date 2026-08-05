Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

La vilagarciana Irene Diz representa a Galicia en el Campeonato de España

En su debut en la competición venció al jugador de Castilla La Mancha, Juan Flores, tras una dura partida de más de tres horas

María Caldas
05/08/2026 14:30
Irene Diz Loroño
Irene Diz Loroño en el Campeonato
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A lo largo de toda esta semana, la ajedrecista del Club Xadrez Fontecarmoa Irene Diz, se encuentra disputando el Campeonato de España Sub 18, que se disputa en el Hotel Guadiana de Ciudad Real, por haberse clasificado tanto para esta categoría como la Senior en una brillante temporada que viene realizando.

En su debut en la competición, Irene venció al jugador de Castilla La Mancha, Juan Flores, tras una dura partida de más de tres horas.

Después de disputar el Mundial en Montesilvano - Italia, su último gran resultado de Irene fue el campeonato femenino del prestigioso Torneo Internacional Cidade de Pontevedra, donde se llevó el oro por delante de 150 jugadores.

Por otra parte, el próximo evento importante que acometerá el Club de Xadres de Fontecarmoa como organizador, será el XXXII Memorial Adolfo Pedrido, prueba puntuable para el Circuito Internacional y Promoción de la Federación Galega de Xadrez, a celebrar el próximo sábado 26 de septiembre con ubicación en el recinto Ferial Fexdega.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620