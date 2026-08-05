La vilagarciana Irene Diz representa a Galicia en el Campeonato de España

Irene Diz Loroño en el Campeonato Cedida

A lo largo de toda esta semana, la ajedrecista del Club Xadrez Fontecarmoa Irene Diz, se encuentra disputando el Campeonato de España Sub 18, que se disputa en el Hotel Guadiana de Ciudad Real, por haberse clasificado tanto para esta categoría como la Senior en una brillante temporada que viene realizando.

En su debut en la competición, Irene venció al jugador de Castilla La Mancha, Juan Flores, tras una dura partida de más de tres horas.

Después de disputar el Mundial en Montesilvano - Italia, su último gran resultado de Irene fue el campeonato femenino del prestigioso Torneo Internacional Cidade de Pontevedra, donde se llevó el oro por delante de 150 jugadores.

Por otra parte, el próximo evento importante que acometerá el Club de Xadres de Fontecarmoa como organizador, será el XXXII Memorial Adolfo Pedrido, prueba puntuable para el Circuito Internacional y Promoción de la Federación Galega de Xadrez, a celebrar el próximo sábado 26 de septiembre con ubicación en el recinto Ferial Fexdega.