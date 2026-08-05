Iván Raña ofrecerá una conferencia exclusiva en el Náutico de San Vicente

Iván Raña durante una competición EFE

El Club Náutico San Vicente do Mar se convertirá el próximo viernes 7 de agosto en el epicentro de la motivación y el deporte de élite con la visita de una de las grandes leyendas del deporte gallego y nacional como es Iván Raña.

El triatleta ofrecerá una charla magistral que promete inspirar a deportistas, aficionados y público general por igual. La conferencia llevará por título “Una tarde con Raña. La experiencia de un atleta de élite”.

A través de esta sugerente premisa, Raña desgranará las lecciones de vida aprendidas a lo largo de sus más de dos décadas en la altísima competición, poniendo el foco en la importancia de disfrutar del camino, la adaptación al cambio y la gestión emocional tanto en la victoria como en la derrota.

Iván Raña, considerado el padre del triatlón moderno en España —con un palmarés que incluye el título de Campeón del Mundo (Cancún 2002), dos campeonatos de Europa (Karlovy Vary 2002 y Madeira 2003) y dos diplomas olímpicos (Sídney 2000 y Pekín 2008) y una exitosa transición a las exigentes pruebas de Ironman—, compartirá una perspectiva única y cercana.

Su discurso va más allá del rendimiento físico; es una oda a la perseverancia, al crecimiento personal y a la resiliencia que cualquiera puede aplicar a su vida personal y profesional. El evento tendrá lugar en el salón social del Club Náutico San Vicente do Mar (O Grove), siendo la asistencia libre. Debido a la limitación del aforo es necesario confirmar asistencia comunicándose con las oficinas del Club.