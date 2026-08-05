Cambados espera la edición más multitudinaria de la Milla Urbana

Las autoridades durante la presentación de la prueba MONICA VILA

El Concello de Cambados acoge una nueva edición de su tradicional Milla Urbana, organizada por el Club de Atletismo Cambados en colaboración con la concejalía de Deportes.

La prueba, que incluirá también la Doble Milla, se celebrará mañana a partir de las 19:00 horas por todo el paseo marítimo de Cambados. “Animamos a toda a veciñanza a acudir. Coa posta do sol entregaremos todos os trofeos”, comenta Noelia Gómez, edil de Deportes.

“Dar as grazas a todo o equipo de Deportes que teño, porque están facendo un grandísimo traballo”, recalca Gómez. La carrera cumple su edición número 29 después de años en los que no se pudo celebrar tras la pandemia. 162 hombres y 55 mujeres disputarán la prueba, que cerró ya sus inscripciones en el día de ayer. “É unha cifra importante, sobre todo para unha Milla Urbana”, comenta Alfredo Oliveira, técnico de Deportes do Concello.

En total, desde la organización esperan llegar a los 300 participantes, batiendo así el récord de participación de la prueba cambadesa hasta el momento. Del mismo modo, Oliveira anunció que la pasada semana comunicó al presidente de la Federación Gallega de Atletismo que el Concello de Cambados está completamente preparado para acoger un nuevo Campeonato Gallego.

Por parte del Club de Atletismo Cambados participarán alrededor de 80 deportistas, siendo a su vez la ocasión en la que más aportan.

“Temos 146 rapaces inscritos, e na Doble Milla hay 108. A entrega de trofeos será sobre as 20:30 horas. Comenzarán as categorías inferiores ata a última carreira”, comenta Quinso, del Club de Atletismo Cambados.

Así, se espera que haya una gran afluencia de gente durante la celebración de la prueba, cuyo principal atractivo es que se disputa por todo el paseo marítimo del Concello de Cambados.

Además, desde la concejalía de Deportes también quisieron comunicar una ampliación de los horarios de las instalaciones deportivas municipales. “Temos novo personal contratado, así que ampliamos o horario das instalacións deportivas, pasando desde as oito ata as doce da noite”, anuncian.