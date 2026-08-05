A Deputación abre o prazo para participar na 10k entre A Illa e Vilanova de Arousa
O máximo de participantes será de 500 persoas
O deputado provincial Javier Tourís presentou este mércores na estación marítima de Vilanova de Arousa a primeira proba do novo circuíto provincial Entre Pontes Trail & Running. Esta nova gran experiencia deportiva deseñada pola institución provincial comezará o domingo 20 de setembro coa carreira 10k que terá lugar entre A Illa de Arousa e Vilanova de Arousa, partindo desde a ponte do concello insular ata o porto vilanovés nunha proba cronometrada cun desnivel acumulado de 33 metros.
Tourís lembrou que Entre Pontes Trail & Running está formado por “seis xornadas, das cales tres serán carreiras 10k, e tres trails de 14 quilómetros”, todas elas irán acompañadas dunha andaina popular.
O máximo de participantes na 10k entre A Illa e Vilanova de Arousa, así como a do resto de probas, será de 500 persoas, mentres que outras 150 poderán participar na andaina e na carreira infantil: 800 persoas en cada xornada.
Todas as probas serán de balde e continuarán o 12 de outubro cun trail en Vigo, o 25 de outubro cunha 10k en Gondomar, o 1 de novembro cun trail en Cerdedo Cotobade, o 22 de novembro cunha 10k en Pontevedra e rematarán o 29 de novembro cun trail.