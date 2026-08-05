Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

A Deputación abre o prazo para participar na 10k entre A Illa e Vilanova de Arousa

O máximo de participantes será de 500 persoas

María Caldas
05/08/2026 18:30
Presentación carrera 10K Vilanova
Presentación carrera 10K Vilanova
MONICA VILA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O deputado provincial Javier Tourís presentou este mércores na estación marítima de Vilanova de Arousa a primeira proba do novo circuíto provincial Entre Pontes Trail & Running. Esta nova gran experiencia deportiva deseñada pola institución provincial comezará o domingo 20 de setembro coa carreira 10k que terá lugar entre A Illa de Arousa e Vilanova de Arousa, partindo desde a ponte do concello insular ata o porto vilanovés nunha proba cronometrada cun desnivel acumulado de 33 metros.

Tourís lembrou que Entre Pontes Trail & Running está formado por “seis xornadas, das cales tres serán carreiras 10k, e tres trails de 14 quilómetros”, todas elas irán acompañadas dunha andaina popular.

O máximo de participantes na 10k entre A Illa e Vilanova de Arousa, así como a do resto de probas, será de 500 persoas, mentres que outras 150 poderán participar na andaina e na carreira infantil: 800 persoas en cada xornada.

Todas as probas serán de balde e continuarán o 12 de outubro cun trail en Vigo, o 25 de outubro cunha 10k en Gondomar, o 1 de novembro cun trail en Cerdedo Cotobade, o 22 de novembro cunha 10k en Pontevedra e rematarán o 29 de novembro cun trail.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620