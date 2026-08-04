Sanxenxo acollerá un amigable Asobal entre Frigoríficos do Morrazo e Ademar León
Será o vindeiro sábado as 20:00 horas no Pavillón de Baltar
O Frigoríficos do Morrazo e o ABANCA Ademar León disputarán este sábado 8 de agosto, ás 20.00 horas, un partido amigable no Pavillón de Baltar de Sanxenxo. O encontro, de entrada gratuíta, nace coa intención de achegar o balonmán profesional ao Concello de Sanxenxo e ao conxunto da comarca do Salnés.
O partido foi presentado e nun acto no que participaron o concelleiro de Deportes de Sanxenxo, Marcos Guisasola, e os capitáns do Frigoríficos do Morrazo, Juan Quintas e Santi López.
O amigable enfrontará dous clubs históricos da Liga ASOBAL e permitirá aos afeccionados da zona gozar de balonmán de máximo nivel nunha xornada que pretende converterse nunha auténtica festa deste deporte. A celebración do encontro foi impulsada por Construcciones Castro, patrocinador do Club Balonmán Cangas, cuxa colaboración resultou fundamental para levar o partido ata Sanxenxo e favorecer a promoción do balonmán fóra do seu ámbito habitual.
Durante a presentación, Marcos Guisasola destacou a oportunidade que supón para Sanxenxo acoller un partido entre dous equipos históricos do balonmán español e animou á veciñanza, aos afeccionados da comarca e aos clubs da contorna a achegarse ao Pavillón de Baltar.
Pola súa parte, Juan Quintas e Santi López amosaron a ilusión do equipo por disputar un novo encontro de preparación ante un rival da esixencia do ABANCA Ademar León. Os capitáns salientaron tamén a importancia de aproveitar este tipo de partidos para continuar acumulando minutos, integrar as novas incorporacións e avanzar na preparación da temporada 2026/2027.
Dende o Club Balonmán Cangas destacouse a satisfacción por poder achegar novamente o balonmán da Liga ASOBAL a Sanxenxo: "Para nós é un pracer achegar o balonmán da Liga ASOBAL a localidades como esta, que está medrando en masa social grazas ao traballo do seu club. Estar presentes fóra do Morrazo axúdanos a medrar como entidade e estamos encantados de facelo nun concello que sempre nos recibiu cos brazos abertos".
O encontro tamén busca poñer en valor o traballo que se está realizando en Sanxenxo para fomentar a práctica do balonmán, facilitar o contacto dos xogadores e xogadoras máis novos con equipos profesionais e continuar facendo medrar a afección por este deporte na comarca do Salnés.
O Frigoríficos do Morrazo afrontará o partido como unha nova proba dentro da súa pretemporada. Diante estará un ABANCA Ademar León que volverá esixir ao conxunto dirixido por Quique Domínguez e permitirá comprobar a evolución do equipo nas primeiras semanas de preparación.
O Club Balonmán Cangas, o Concello de Sanxenxo e Construcciones Castro animan a todos os afeccionados a acudir ao Pavillón de Baltar e participar nunha xornada que se agarda que sexa unha gran festa do balonmán.