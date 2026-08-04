El CX Fontecarmoa logra un triplete en el podio de juveniles en Vilagarcía

El Podio Sub 18 fue íntegro para los jugadores del Fontecarmoa Cedida

Vilagarcía acogió el XVIII Torneo Xadrez El Huerto del Cura, cogiendo el relevo del tradicional Torneo nocturno de La Marina, coorganizado por el Club Xadrez Fontecarmoa y por la Fundación Deportiva Municipal y patrocinado por el mencionado establecimiento.

El evento dio comienzo a las 21:00 horas para todas las categorías, disputando el torneo a siete rondas de 10 minutos por jugador, mediante sistema suizo. Los atractivos principales del evento son que se celebra al aire libre, en horario nocturno y que es abierto a todo tipo de interesados, federados o aficionados, vecinos del ayuntamiento o turistas.

La inscripción casi alcanza la cifra de 100 jugadores, que se dieron cita en la Alameda de Vilagarcía, precisamente delante del establecimiento patrocinador, convirtiéndose en el torneo nocturno más populoso de los realizado dentro de la historia del Circuito Verán EnRoque. Ya en el torneo absoluto la victoria se la llevo Davis Cernadas Cameán del Club Deportivo Marquiño de A Pobra do Caramiñal. La segunda plaza fue para el jugador pontevedrés Miguel Casado Diz y el bronce para el jugador local Julio Torrado Quintela.

Acompañaron en el podio de vencedores, como cuarto y quinto los locales, Adrián Betanzos y Luca Rey. En Sub 18, todo el podio lo ocuparon los jugadores del Club de Xadrez de Fontecarmoa.