Luis López presenta Entre Pontes Trail & Running, que arranca na Illa de Arousa
A estrea será o domingo 20 de setembro coa 10k
O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, presentou no exterior do Pazo provincial Entre Pontes Trail & Running, a nova gran experiencia deportiva deseñada pola institución provincial que se desenvolverá a partir de setembro nas comarcas de Vigo, O Salnés, Pontevedra, O Morrazo e Deza-Tabeirós. Trátase, salientou López, de “seis probas deportivas, seis concellos, seis contornas envexables e seis razóns para seguir demostrando que somos a provincia do deporte”.
A estrea será o domingo 20 de setembro coa 10k entre a ponte de acceso á Illa de Arousa e o porto de Vilanova de Arousa, unha proba cronometrada cun desnivel de arredor de 33 metros e un máximo de 500 participantes.
Pola súa banda, a vicepresidenta Luisa Sánchez asegurou que este circuíto de turismo activo nace cun dobre obxectivo: “achegar o deporte ao territorio e descubrir a provincia a través do trail e da carreira”, motivo polo que agradeceu a colaboración dos concellos e deputados implicados “por todas as súas achegas e propostas”.
Tralas probas e as actividades paralelas, as xornadas rematarán cun servizo de restauración móbil cun food trucks. O circuíto continúa a senda iniciada pola Deputación a través de Turismo Rías Baixas co trail Entre Castelos Rías Baixas.