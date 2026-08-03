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Diario de Arousa

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+Deportes

Luis López presenta Entre Pontes Trail & Running, que arranca na Illa de Arousa

A estrea será o domingo 20 de setembro coa 10k

María Caldas
03/08/2026 18:45
presentacion trail
presentacion trail
Deputacion Pontevedra
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O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, presentou no exterior do Pazo provincial Entre Pontes Trail & Running, a nova gran experiencia deportiva deseñada pola institución provincial que se desenvolverá a partir de setembro nas comarcas de Vigo, O Salnés, Pontevedra, O Morrazo e Deza-Tabeirós. Trátase, salientou López, de “seis probas deportivas, seis concellos, seis contornas envexables e seis razóns para seguir demostrando que somos a provincia do deporte”.

A estrea será o domingo 20 de setembro coa 10k entre a ponte de acceso á Illa de Arousa e o porto de Vilanova de Arousa, unha proba cronometrada cun desnivel de arredor de 33 metros e un máximo de 500 participantes. 

Pola súa banda, a vicepresidenta Luisa Sánchez asegurou que este circuíto de turismo activo nace cun dobre obxectivo: “achegar o deporte ao territorio e descubrir a provincia a través do trail e da carreira”, motivo polo que agradeceu a colaboración dos concellos e deputados implicados “por todas as súas achegas e propostas”.

Tralas probas e as actividades paralelas, as xornadas rematarán cun servizo de restauración móbil cun food trucks. O circuíto continúa a senda iniciada pola Deputación a través de Turismo Rías Baixas co trail Entre Castelos Rías Baixas.

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