Cabo de Cruz sella o seu sétimo triunfo consecutivo en Cesantes
A falta de tres xornadas da Liga A, os boirenses contan con 11 puntos de vantaxa sobre o segundo
A cita máis madrugadora da Liga Galega de Traiñeiras – Trofeo Xunta de Galicia celebrouse en Cesantes. Ás 10:00 horas soltou estacha a XLI Bandeira Concello de Redondela, oitava xornada da Liga A. A líder Cabo da Cruz acadou o seu sétimo triunfo consecutivo nun escenario, onde como é habitual, houbo sorpresas e moita emoción.
Nesta regata a seis longos, en todas as quendas vivíronse mans a mans que non se decidiron ata os últimos metros. A primeira serie dominouna con claridade A Cabana Ferrol mentres por detrás Cesantes-Rodavigo e Castropol foron practicamente á par de principio a fin.
O sensacional rendemento de Bueu-Simei ratificouno o acontecido nunha espectacular quenda de honra. Na primeira ceaboga ningunha das catro traiñeiras puido coa referencia da Maruxía. Cabo da Cruz, a primeira en virar, fíxoo a 3” do tempo da gañadora na serie intermedia. A 1” da líder marchaban Tirán-Pereira e Mecos, ambas igualadas coa marca de Narón, e a 2”, Samertolameu-Oversea.
O bote de Boiro xa marcou o mellor rexistro da mañá no segundo longo e ampliou a vantaxe a 4” respecto aos seus perseguidores, que viraron os tres á par e tamén empatados co tempo de Bueu-Simei. Nese duelo pola segunda posición, con ata catro implicados, Tirán-Pereira abriu un oco de 5” no terceiro parcial en relación a Samertolameu-Oversea e Mecos, pero na ceaboga quedouse a 1” de igualar o de Bueu-Simei.
A Mar do Con ía a máis e confirmouno no cuarto parcial. Non só mellorou o tempo de Bueu-Simei, senón que o fixo por 9”, mesma diferenza que estableceu coa Terca e coa Mequiña. Incluso recortou 1” a Cabo da Cruz, virando a 3” da líder, que non se deixou sorprender nos dous últimos parciais. Os boirenses asinaron o seu sétimo triunfo consecutivo, vencendo cunha marxe de 5”, e deron un gran paso cara o título. Tirán-Pereira, segunda ao igual que onte en Ferrol, levouse outra alegría vendo como se resolveu o esprint pola terceira posición. Mecos impúxose a Samertolameu-Oversea por 44 centésimas e agora os dous equipos de Moaña están separados por un único punto na loita pola segunda praza na xeral.
A falta de tres xornadas na Liga A para completar o calendario, Cabo goza de 11 puntos de colchón na xeral sobre Samertolameu-Oversea e de 12 en relación a Tirán-Pereira. A loita entre as dúas traiñeiras de Moaña por obter o segundo billete para o play-off de ascenso está máis aberta que nunca, o que engade aínda máis atractivo á vindeira xornada. As emocións fortes están garantidas o próximo domingo no campo de regatas de Tirán, momento no que Cabo pode pechar un gran triunfo.