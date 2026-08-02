Manuel Fontán y Adrián Sieiro se proclaman campeones de España

Manuel Fontán y Adrián Sieiro RFEP

El Embalse de Trasona acogió la LVII edición del Campeonato de España de Sprint Olímpico. Los resultados que se dieron en la categoría senior ofrecieron igualdad y mucha competitividad donde muchas de las finales estuvieron resultas por décimas, de hecho en muchas regatas por las medallas los tres primeros entraron en cinco décimas. Así, el Náutico O Muíño regresa del Nacional con buenas noticias, y es que Manu Fontán y Adrián Sieiro vuelven a ser de oro.

La pareja del club ribadumiense consiguió una espectacular victoria en una final en la que los tres primeros entraron en el mismo segundo (37,16). La plata fue colgada de los cuellos de Pablo Graña y Pablo Álvarez (Rodeira de Cangas), mientras que los bronces se los llevaron Pablo Martínez y Tano García del Náutico.

En las finales de canoa de cuatro tripulantes, el Náutico O Muíño volvió a sumar una medalla, esta vez de bronce, conseguido por la embarcación que formaron Manuel Fontán, Adrián Sieiro, Carlos Picón y Raúl Estevez. En total se disputaron 345 para la competición que ha cerrado la temporada nacional del Sprint Olímpico. Ahora, en el internacional queda el campeonato del mundo de la especialidad que será en Poznan, la última semana de agosto.

En la categoría júnior, en el K2 200 metros, Sara Burgos y Sofía Parada, del Club de Piragüismo Portonovo se proclamaron campeonas.

Los 1000 metros

En las embarcaciones dobles de canos, la laureada dupla de Tono Campos y Diego Romero (Club CMDC Breogán Do Grove) consiguieron un sobresaliente triunfo con un tiempo de 3:46,00. Segundos fueron el C2 de Daniel Grijalba y León Villalba, del Club Escuela Piragüismo Aranjuez, a 1,56 mientras que el bronce, lo consiguieron Fernando Busto y Diego Miguens, palistas del Club de Piragüismo As Torres Romería Vikinga de Catoira, que se dejaron con los ganadores de algo más de cinco segundos.

En la prueba femenina de K2 1000 metros, la pareja del Club Donostia Kayak Ke que forman Begoña Lazkano e Irati Osa consiguieron la victoria con un tiempo en meta de 3:47,56, poco después, a solo cuatro décimas, entraron Zsofía Czillamoros y Tania Álvarez (Club CDMC Breogán Do Grove), La entidad grovense también sumó un bronce en el K4. Fue la embarcación del Breogán Do Grove de Zsofía Czillamoros, Tania Álvarez, Carme Cervera y Llara Tuset la que consiguió un contundente triunfo ya que vencieron al Escuela de Aranjuez.