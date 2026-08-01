Os Ingleses pon en marcha a campaña de socios para militar na División de Honra
Dende a entidade vilagarciana ofrecen dúas modalidades para colaborar, que van dende os 40 ata os 100 euros
Os Ingleses Rugby Club xa ten en marcha a súa campaña de socios para a tempada 2026/27, unha campaña especialmente significativa despois do ascenso conseguido a División de Honra B, categoría nacional á que o club regresará a partir deste curso.
Baixo o lema “Xuntos somos máis fortes”, a entidade anima á afección, ás familias e a todas as persoas que simpatizan co rugby a formar parte dun proxecto que continúa medrando tanto dentro como fóra do campo.
“Facerse socio é moito máis que ter un carné. É formar parte dunha familia que leva anos facendo crecer o rugby en Vilagarcía e na comarca”, destacan dende a entidade.
A campaña ofrece dúas opcións adaptadas a diferentes formas de colaborar co club. O Socio Normal, cunha cota de 40 euros por tempada, inclúe o carné oficial de socio, acceso a todos os partidos do primeiro equipo como local, acceso ao terceiro tempo nos encontros disputados en casa e información exclusiva sobre a actualidade do club.
Pola súa banda, o Socio Protector, cunha cota de 100 euros, incorpora todas as vantaxes anteriores e engade un afiche oficial da campaña, un carné exclusivo, invitacións a encontros ou eventos co primeiro equipo e o corpo técnico, así como o recoñecemento público nas redes sociais do club para quen o desexe. As cotas permiten manter a escola de rugby, apoiar a todos os equipos do club, organizar actividades e afrontar con garantías unha tempada que suporá un importante salto competitivo co regreso á División de Honra B.
As persoas interesadas poden solicitar a súa alta enviando unha mensaxe de WhatsApp ao 626 742 462 ou un mensaxe directo (DM) ás redes sociais do club, indicando os seus datos.